Cardinale condannato rinuncia al conclave | la scelta che scuote il Vaticano

Cardinale Angelo Becciu, figura centrale in una delle più gravi crisi finanziarie della Santa Sede, ha annunciato la sua decisione di non partecipare al prossimo conclave previsto per il 7 maggio 2025. La scelta, comunicata il 29 aprile, è stata motivata dal desiderio di rispettare la volontà espressa dal defunto Papa Francesco e di preservare l'unità della Chiesa cattolica. Becciu, 76 anni, è stato condannato nel dicembre 2023 a cinque anni e mezzo di reclusione per peculato e abuso d'ufficio, in relazione a una controversa operazione immobiliare a Londra. Nonostante la condanna, ha mantenuto il titolo cardinalizio e ha partecipato alle congregazioni generali preparatorie al conclave. 🔗 Abruzzo24ore.tv - Cardinale condannato rinuncia al conclave: la scelta che scuote il Vaticano Roma - Angelo Becciu, coinvolto in uno scandalo finanziario, decide di non partecipare all'elezione del nuovo Papa, seguendo le indicazioni del defunto Francesco.? IlAngelo Becciu, figura centrale in una delle più gravi crisi finanziarie della Santa Sede, ha annunciato la sua decisione di non partecipare al prossimoprevisto per il 7 maggio 2025. La, comunicata il 29 aprile, è stata motivata dal desiderio di rispettare la volontà espressa dal defunto Papa Francesco e di preservare l'unità della Chiesa cattolica. Becciu, 76 anni, è statonel dicembre 2023 a cinque anni e mezzo di reclusione per peculato e abuso d'ufficio, in relazione a una controversa operazione immobiliare a Londra. Nonostante la condanna, ha mantenuto il titolo cardinalizio e ha partecipato alle congregazioni generali preparatorie al. 🔗 Abruzzo24ore.tv

