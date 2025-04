Cardinale Becciu si astiene dal conclave tra accuse per palazzo londinese e inchieste

Cardinale Angelo Becciu ha esposto il proprio intento di non partecipare al conclave previsto per il 7 maggio, ribadendo con fermezza il proprio impegno per il bene della Chiesa, alla quale ha coltivato una dedizione sincera e profonda. In tale ambito, il Cardinale ha enfatizzato la necessità di . L'articolo Cardinale Becciu si astiene dal conclave tra accuse per palazzo londinese e inchieste è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine.

Il cardinale Becciu e la possibile esclusione dal Conclave: ora spuntano due lettere di papa Francesco - Continua a tener banco il controverso caso del cardinale Angelo Becciu, che ritiene di dover partecipare al Conclave che eleggerà il nuovo Papa. A suo dire Bergoglio aveva trovato una soluzione per lui, ma ci sarebbero alcune lettere che lo escluderebbero.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Il cardinale Becciu rinuncia al Conclave: «Obbedisco alla volontà di Papa Francesco» - Il cardinale Angelo Becciu si ritira ufficialmente dal Conclave. «Avendo a cuore il bene della Chiesa, che ho servito e continuerò a servire con fedeltà e amore, nonché per contribuire alla comunione e alla serenità del Conclave, ho deciso di obbedire come ho sempre fatto alla volontà di Papa Francesco di non entrare in Conclave pur rimanendo convinto della mia innocenza», fa sapere in una nota inviata alle agenzie di stampa. 🔗open.online

Conclave, il cardinale Becciu: "Obbedisco a Francesco, non entro" - «Avendo a cuore il bene della Chiesa, che ho servito e continuerò a servire con fedeltà e amore, nonché per contribuire alla comunione e alla serenità del Conclave, ho deciso di obbedire come ho sempre fatto alla volontà di Papa Francesco di non entrare in Conclave pur rimanendo convinto della mia innocenza». Lo afferma il cardinale Angelo Becciu. 🔗feedpress.me

Becciu e l’uscita dal Conclave: ecco i due motivi che lo hanno spinto al passo indietro - Il cardinale, condannato in primo grado, ha annunciato che obbedirà a Francesco ma replica: “Sono innocente, lo dimostrerò” ... 🔗repubblica.it

Perché il cardinale Becciu ha rinunciato al Conclave: le due lettere di Francesco e le pressioni di Parolin - Becciu ha annunciato ufficialmente la sua rinuncia a partecipare al prossimo Conclave: la sua decisione è stata influenzata anche da due lettere scritte ... 🔗fanpage.it

Il cardinale Becciu e la sua decisione di non partecipare al Conclave - Il cardinale Angelo Becciu ha recentemente rilasciato una dichiarazione che ha suscitato un ampio dibattito all’interno della comunità ecclesiastica e tra i fedeli. Con parole cariche di significato, ... 🔗notizie.it