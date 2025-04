Card Ruini | Il conclave restituisca la Chiesa ai cattolici

Chiesa, card. Ruini: più Europa per non far prevalere logica armi - Città del Vaticano, 10 mar. (askanews) – Occorre “investire nel cantiere dell’Europa” perché questa “non sia un insieme di Istituzioni lontane, ma sia figlia di una lunga storia comune, sia madre della speranza di un futuro umano, non rinunci mai a investire nel dialogo come metodo per risolvere i conflitti, per non lasciare che prevalga la logica delle armi, per non consentire che prenda piede la narrazione dell’inevitabilità della guerra, per aiutare i cristiani e i non-cristiani a mantenere vivo il desiderio di una convivenza pacifica, per offrire spazi di dialogo nella verità e nella ... 🔗ildenaro.it

Conclave, parla il cardinal Ruini: “Servirà un Papa buono” - A pochi giorni dall’inizio del Conclave, il cardinale Camillo Ruini riflette sul futuro della Chiesa cattolica, in un colloquio con il Corriere della Sera, tracciando un quadro netto delle sfide che attendono il prossimo Papa. Parole che pesano, quelle del porporato italiano, non solo per la sua lunga esperienza, ma anche per la lucidità con cui analizza il momento attuale, segnato da una forte divisione interna e da un contesto internazionale delicatissimo. 🔗thesocialpost.it

"Il conclave restituisca la Chiesa ai cattolici": Ruini indica il profilo del nuovo papa - Il cardinale Camillo Ruini traccia l'identikit del nuovo pontefice che uscirà dal conclave: "Un Papa buono, dotato di attitudine nelle questioni di governo, capace di affrontare una fase internazional ... 🔗today.it

Card. Ruini su identikit nuovo Papa: “dottrina salda, risvegli la fede”/ “Buongoverno Chiesa in 4 condizioni” - "Preghiera" cardinale Camillo Ruini in vista del Conclave 2025 con le 4 condizioni per governare la Chiesa: dottrina, amore, fede e regole ... 🔗ilsussidiario.net

Ruini: «Serve un Papa buono, anche nel governare. Bisogna restituire la Chiesa ai cattolici. E le divisioni restano» - Il cardinale: «Francesco ha privilegiato i lontani a scapito dei vicini. Le istituzioni sono in parte destrutturate perché Bergoglio le voleva purificare. E le divisioni restano» ... 🔗msn.com