Carcere solo 8 medici per 1 300 detenuti Antigone | Situazione drammatica

medici per quasi 1.300 detenuti: è questo il dato che fotografa, con crudezza, la realtà sanitaria all'interno della casa circondariale "Borgo San Nicola" di Lecce, come denuncia Antigone Puglia dopo gli ultimi accessi effettuati nella struttura. Una Situazione che, secondo.

L'associazione ha raccolto le testimonianze di alcuni detenuti nel penitenziario di Lecce che lamentano l'assenza di un medico presente h 24: "Durante la notte, chiedere aiuto diventa una corsa contro ...