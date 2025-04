Carcere di Nisida ancora telefonini e droga trovati nell’Ipm

telefonini e droga trovati dalla Polizia Penitenziaria all’interno dell’IPM di Nisida. Ennesima denuncia del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria che, per voce di Federico Costigliola, responsabile SAPPE della Campania per il settore minorile, dichiara: “Ieri, la Polizia Penitenziaria ha compiuto con successo una brillante operazione: a seguito di tanta osservazione e di strategie operative ben pianificate, si è giunti al rinvenimento prima di un micro cellulare completo di SIM abilmente occultato all’interno di un pacchetto di sigarette da un detenuto italiano maggiorenne, peraltro non nuovo a simili violazioni e, successivamente, al rinvenimento si un discreto quantitativo di droga tipo hashish e marijuana abilmente occultata all’interno di una cella del cosiddetto Terzo reparto”. 🔗 Anteprima24.it - Carcere di Nisida, ancora telefonini e droga trovati nell’Ipm Tempo di lettura: < 1 minutoSembra quasi un discorso rotto:dalla Polizia Penitenziaria all’interno dell’IPM di. Ennesima denuncia del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria che, per voce di Federico Costigliola, responsabile SAPPE della Campania per il settore minorile, dichiara: “Ieri, la Polizia Penitenziaria ha compiuto con successo una brillante operazione: a seguito di tanta osservazione e di strategie operative ben pianificate, si è giunti al rinvenimento prima di un micro cellulare completo di SIM abilmente occultato all’interno di un pacchetto di sigarette da un detenuto italiano maggiorenne, peraltro non nuovo a simili violazioni e, successivamente, al rinvenimento si un discreto quantitativo ditipo hashish e marijuana abilmente occultata all’interno di una cella del cosiddetto Terzo reparto”. 🔗 Anteprima24.it

