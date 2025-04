Carcere Di Lorenzo la denuncia dei sindacati | Agenti penitenziari operano in condizioni inaccettabili

Le delegazioni sindacali Sinappe con il segretario generale aggiunto Nicolò Lauricella, Uil Papp con il vice segretario provinciale nonché segretario generale della Uil pubblica amministrazione Calogero Speziale ed il vice segretario Regionale Uspp Giuseppe Terrazzino hanno fatto un sopralluogo.

Le opere di ristrutturazione sulla casa circondariale Pasquale Di Lorenzo di Agrigento sono di competenza del Provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria per la Sicilia. All'esito del sopralluogo già effettuato nell'istituto sono stati pianificati gli interventi necessari per il...

Un uomo di 32 anni è stato arrestato a Gravellona Toce (Verbano-Cusio-Ossola) per aver violato il divieto di avvicinamento alla sua ex compagna. L'uomo è stato individuato dai carabinieri grazie alla segnalazione del braccialetto elettronico, scattata mentre l'ex coppia si trovava a pranzo assieme nonostante il divieto di avvicinamento disposto dopo la denuncia della donna. L'uomo era stato arrestato per maltrattamenti in famiglia e resistenza a pubblico ufficiale.

Visita ispettiva della deputata del Partito Democratico Giovanna Iacono alla Casa circondariale Di Lorenzo di Agrigento per accertare le condizioni delle detenute e dei detenuti e del personale di Polizia penitenziaria in servizio. La parlamentare era già stata nella struttura di detenzione lo...

Crollo del controsoffitto nella mensa del carcere di Torino evidenzia il degrado delle strutture penitenziarie italiane, sollevando preoccupazioni per la sicurezza e i diritti dei lavoratori.