Carabiniere assiste all' omicidio nel distributore e ferma il killer | il giallo della pistola

Carabiniere libero dal servizio che per puro caso si trovava sul distributore di benzina e l'arresto in flagranza. Sono i retroscena dell'omicidio di Luigi Magrino, 41enne di Formia, freddato con diversi colpi di pistola all'interno del distributore di carburante Agip Eni di via Domiziana 233. 🔗 Casertanews.it - Carabiniere assiste all'omicidio nel distributore e ferma il killer: il giallo della pistola Unlibero dal servizio che per puro caso si trovava suldi benzina e l'arresto in flagranza. Sono i retroscena dell'di Luigi Magrino, 41enne di Formia, freddato con diversi colpi diall'interno deldi carburante Agip Eni di via Domiziana 233. 🔗 Casertanews.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Omicidio Vassallo, l’accusa dei pm: “Ucciso per proteggere il deposito di droga. Fu procurato dal carabiniere Cagnazzo e dai Palladino” - L’avviso notificato a otto indagati, tra cui il colonnello dei carabinieri Fabio Cagnazzo, chiude il cerchio delle indagini sull’omicidio del sindaco di Pollica Angelo Vassallo. Quel delitto fu deciso e compiuto per proteggere un traffico di droga e un deposito di cocaina nei pressi di Torre Caleo, sostiene la procura. E ora rischiano il processo anche i complici di quel traffico. Eccola, la novità che emerge dalle carte trasmesse dai pubblici ministeri di Salerno guidati da Giuseppe Borrelli. 🔗ilfattoquotidiano.it

Omicidio nel distributore di carburante, arrestato imprenditore: "Ho provato a disarmarlo ed è partito un colpo" - Una colluttazione poi una pistola che spunta, il tentativo di disarmare il rivale e un colpo che parte uccidendolo. Questa la versione che Giancarlo Pagliaro, accusato dell'omicidio di Luigi Magrino, ha fornito ai carabinieri e al sostituto procuratore Stefania Pontillo nel corso del suo... 🔗casertanews.it

Assisi, il ricordo dopo 38 anni dell'omicidio del carabiniere Renzo Rosati: le celebrazioni - Sono passati 37 anni dall'omicidio, durante il servizio, del Vice Brigadiere Renzo Rosati, Medaglia d’Oro al Valor Civile, morto all’età di soli 26 anni in un conflitto a fuoco a Castel Madama il 17 aprile 1988. Anche quest’anno si è tenuta ad Assisi la cerimonia di commemorazione del Vice... 🔗perugiatoday.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Carabiniere assiste all'omicidio nel distributore e ferma il killer: il giallo della pistola; Rimini, accoltella in strada quattro persone: ucciso da un carabiniere; Omicidio al distributore di benzina: Manna ucciso dal suo stesso clan, arrestato il boss. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Omicidio al distributore, fermato un uomo - I carabinieri hanno fermato un uomo sospettato dell'omicidio avvenuto a Mondragone (Caserta), nell'area di una pompa di benzina, dove un uomo è stato ucciso a colpi di pistola. Il presunto omicida è i ... 🔗ansa.it

Si ferma a un distributore e viene ucciso tra i clienti. Fermato un uomo - L'omicidio è avvenuto a una pompa di benzina della Domiziana. La vittima sarebbe un imprenditore residente a Cellole (Caserta) e con interessi a Formia ... 🔗rainews.it

Tentato omicidio a Taranto, arrestato dopo nove mesi - I carabinieri di Taranto, in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip su richiesta della procura, hanno arrestato un 21enne per tentato omicidio e porto illegale ... 🔗ansa.it