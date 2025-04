Juventusnews24.com - Capuano critico: «Douglas Luiz è uno dei grandi misteri della stagione della Juventus. Chi l’ha voluto e portato a Torino? Vi dico la mia sul brasiliano»

: «Mistero, chi?». Il commento dopo lo sfogo social delGiovanni, su X, ha commentato la situazione dialla Juve dopo lo sfogo social del centrocampista bianconero. Le sue parole.– «è uno dei. Bollato come non adatto al calcio di Thiago Motta, pur essendo stato la prima scelta in ordine temporale del mercato estivo: chi? Chi ha avallato tatticamente e tecnicamente l’investimento? E, soprattutto, come si potevano non conoscere le caratteristiche complessive di un giocatore che veniva dal campionato più conosciuto e in vista del mondo?». .com 🔗 Juventusnews24.com