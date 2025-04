Capua rimprovera ragazzino che gioca a pallone del dehor | titolare bar pestato dal padre

Capua, nel Casertano, dove il titolare di un bar è stato selvaggiamente aggredito da un uomo per aver rimproverato il figlio, che giocava a pallone nel dehor del locale arrecando disturbo ai clienti. Capua, rimprovera ragazzino che gioca a .L'articolo Capua, rimprovera ragazzino che gioca a pallone del dehor: titolare bar pestato dal padre Teleclubitalia. 🔗 Teleclubitalia.it - Capua, rimprovera ragazzino che gioca a pallone del dehor: titolare bar pestato dal padre Una scena di inaudita violenza si è consumata lo scorso 12 aprile nel centro cittadino di, nel Casertano, dove ildi un bar è stato selvaggiamente aggredito da un uomo per averto il figlio, cheva aneldel locale arrecando disturbo ai clienti.chea .L'articolochedelbardalTeleclubitalia. 🔗 Teleclubitalia.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Pellissier rimprovera severamente Vlahovic: «Uno che gioca alla Juve non può permettersi di fare questo. 12 milioni di euro sono tanti!» - di Redazione JuventusNews24Pellissier, ex attaccante del Chievo, ha bacchettato Dusan Vlahovic: le sue esternazioni ridimensionano la punta della Juve Sergio Pellissier ha parlato nel corso di “Maracanà” e ha detto la sua su Dusan Vlahovic. Ecco le sue impressioni sull’attaccante della Juve. PAROLE – «Vlahovic? Se sbagliavo io quei gol che ha sbagliato lui, non giocavo più. Uno che gioca alla Juve non può permettersi certi errori, altrimenti non sei da Juve. 🔗juventusnews24.com

GUIDA TV 16 APRILE 2025: GIOCA AL TOTOSHARE E INDOVINA L’ASCOLTO DI CHI L’HA VISTO - Cosa vedere questa sera in tv tra Rai, Mediaset, La7, Discovery e le altre reti? Ecco la Guida Tv di BubinoBlog, buona visione! Rai1 21:30 23:55 Whitney: Una Voce Diventata Leggenda Porta a Porta Film Talk Show Rai2 21:20 23:25 Mare Fuori 5 1°Tv Linea di Confine Serie Tv Talk Show Rai3 21:20 00:00 Chi l’ha Visto? Tg3 Linea Notte Inchieste Notiziario Rete 4 21:25 01:00 Fuori dal Coro Una Vita Rubata Talk Show Film Canale 5 21:40 23:50 Tutto Quello Che Ho 1°Tv Tg5 Serie Tv Notiziario Italia 1 21:25 00:20 Kingsman: Il Cerchio d’Oro Scappa: Get Out Film Film La7 21:15 23:40 Una ... 🔗bubinoblog

Atletica, Sara Fantini sul podio in Coppa Europa: l’Italia se la gioca con le donne - A Nicosia (Cipro) è andata in scena la prima giornata della Coppa Europa di lanci. Il risultato ad effetto è stato firmato dalla finlandese Silja Kosonen, che ha spedito il martello a 77,07 metri: miglior prestazione mondiale stagionale e record europeo under 23 davanti alla francese Rose Longa (72.87), mentre Sara Fantini ha concluso in terza posizione con lo stagionale di 72.37. Paola Padovan ha invece concluso al sesto posto nella gara di tiro del giavellotto con la misura di 55. 🔗oasport.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Rimprovera il ragazzino che gioca col pallone fuori al bar e viene pestato dai genitori | VIDEO; Capua, rimprovera ragazzino che gioca a pallone del dehor: titolare bar pestato dal padre. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Titolare del bar picchiato dopo il rimprovero a un ragazzino: serata di violenza in piazza - CAPUA – Serata movimentata in pieno centro a Capua, dove un episodio nato per un banale pallone ha rischiato di degenerare in qualcosa di molto più grave. Tutto è successo sabato sera in piazza dei ... 🔗casertace.net