Capri Music Awards | The Kolors e Rose Villain protagonisti della prima edizione alla Certosa di San Giacomo

Capri si appresta a ospitare la prima edizione dei Capri Music Awards, evento programmato per il 18 luglio 2025 presso la Certosa di San Giacomo. La manifestazione, promossa con la collaborazione del Comune di Capri, si propone come una nuova iniziativa nel panorama degli eventi Musicali nazionali.La serata del 18 luglio vedrà esibirsi gli artisti The Kolors e Rose Villain. La Certosa di San Giacomo sarà la sede dell'evento, con l'obiettivo di valorizzare il patrimonio culturale del territorio attraverso la Musica e la creatività.Parallelamente, il 16 luglio si terrà la finale del Capri Young Awards, un concorso dedicato agli artisti emergenti, con il supporto del Comune di Capri. Il vincitore del concorso avrà l'opportunità di esibirsi durante la serata del 18 luglio e di sottoscrivere un contratto di produzione Musicale.

