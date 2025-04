Caporalato piaga sociale Mattarella | fenomeno scandaloso

Caporalato è un fenomeno scandaloso che resta una piaga sociale.Servizio di Barbara Masulli Caporalato piaga sociale. Mattarella: fenomeno scandaloso TG2000. 🔗 Tv2000.it - Caporalato piaga sociale. Mattarella: fenomeno scandaloso Il Capo dello Stato cita Papa Francesco: ilè unche resta una.Servizio di Barbara MasulliTG2000. 🔗 Tv2000.it

8 marzo, Mattarella: "Fronteggiare la piaga della violenza contro le donne" - Da Hiroshima, dove si trova per la terza e ultima tappa della sua visita di Stato in Giappone, il capo dello Stato Sergio Mattarella non ha mancato di portare il suo messaggio in occasione della Giornata internazionale della donna. "Particolare attenzione va ancora risposta nel fronteggiare la piaga - vergognosa e inaccettabile - della violenza contro le donne", ha scritto Mattarella. "Ogni femminicidio, ogni discriminazione, ogni maltrattamento, sono un'aggressione all'intera società. 🔗tg24.sky.it

Le morti sul lavoro restano una piaga sociale. I tecnici della prevenzione degli infortuni lanciano un appello: “Serve più prevenzione e cultura della sicurezza” - Le morti sul lavoro restano una piaga sociale. In occasione della Giornata mondiale per la salute e la sicurezza sul lavoro, la Commissione di albo nazionale dei Tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro (TPALL) ha lanciato un appello urgente per fermare il drammatico fenomeno delle morti sul lavoro. In Italia, nonostante l’attenzione crescente, si continua a morire di lavoro ogni giorno, nei cantieri, negli impianti, nei laboratori, negli allevamenti e nei capannoni di logistica. 🔗lanotiziagiornale.it

Mattarella: “Serve equità per i salari dei migranti, si rispetti la Carta. Caporalato fenomeno scandaloso” - “Il trattamento dei migranti – con salari che, secondo l’Oil, risultano inferiori di un quarto rispetto a quelli dei connazionali – se non con fenomeni scandalosi come il caporalato, va contrastato con fermezza. Il carattere della nostra società è a misura della dignità della persona che lavora, anche per rispettare l’articolo 36 della nostra Costituzione. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, visitando a Latina l’azienda BSP Pharmaceuticals S. 🔗ilfattoquotidiano.it

