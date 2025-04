Capezzano Pianore eliminato in semifinale playoff dal Capannori

Capezzano Pianore, sconfitto 2-0 dal Capannori ed eliminato in semifinale playoff del girone A di Prima categoria Toscana. Resta tuttavia l’ottima annata disputata dalla squadra di Riccardo Coli, beffata solo nel finale della tiratissima ed equilibrata sfida coi capannoresi.L’undici iniziale dei Capezzanotti era un 4-3-2-1 che vedeva il pilastro Bartelletti in porta, la linea difensiva a quattro con Dalle Luche-Sacchelli, Barsotti-Pardini, il centrocampo con Lorenzo Pacini-Lampitelli-Domenici e poi capitan Mattia Pacini e Marsili a sostegno della prima punta Correia. Poi a metà del secondo tempo, sul parziale ancora di 0-0, Coli (che era privo dei lungodegenti Tancredi e Toma) ha cambiato modulo passando al 4-2-3-1 con gli inserimenti sugli esterni alti di Usseglio e Del Frate (subentrati al posto di Domenici e Marsili). 🔗 Sport.quotidiano.net - Capezzano Pianore eliminato in semifinale playoff dal Capannori Finisce ai “Laghetti“ di Lammari la stagione del, sconfitto 2-0 daledindel girone A di Prima categoria Toscana. Resta tuttavia l’ottima annata disputata dalla squadra di Riccardo Coli, beffata solo nel finale della tiratissima ed equilibrata sfida coi capannoresi.L’undici iniziale deitti era un 4-3-2-1 che vedeva il pilastro Bartelletti in porta, la linea difensiva a quattro con Dalle Luche-Sacchelli, Barsotti-Pardini, il centrocampo con Lorenzo Pacini-Lampitelli-Domenici e poi capitan Mattia Pacini e Marsili a sostegno della prima punta Correia. Poi a metà del secondo tempo, sul parziale ancora di 0-0, Coli (che era privo dei lungodegenti Tancredi e Toma) ha cambiato modulo passando al 4-2-3-1 con gli inserimenti sugli esterni alti di Usseglio e Del Frate (subentrati al posto di Domenici e Marsili). 🔗 Sport.quotidiano.net

