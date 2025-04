Capello dubbioso | Mettere Dimarco contro Yamal è rischioso Carlos Augusto? Dico questo

Capello si esprime non senza dubbi su Dimarco e la possibilità di vederlo in marcatura su Yamal in Barcellona InterCapello ha detto la sua su Barcellona Inter, il commento dell’ex allenatore verso la partita con i nerazzurri di Simone Inzaghi.IL COMMENTO – «Coraggioso Mettere Dimarco titolare contro Yamal. Forse Inzaghi vuole ripartire veloce con Dimarco visto che il Barcellona fa sempre fuorigioco alto. Pensavo giocasse Carlos Augusto. Io tornerei sul fattore mentale-psicologico. Barcellona viene dall’euforia di aver vinto la Coppa del Re. Bisogna vedere se questa euforia viene mantenuta. L’allenatura mi sembra in grado di trasMettere tranquillità. “Abbiamo fatto il nostro lavoro, abbiamo fatto il compito”. Non sempre è così. L’Inter non può essere quell’Inter e deve avere l’orgoglio di dire “andiamo a vedere come siamo”. 🔗 Internews24.com - Capello dubbioso: «Mettere Dimarco contro Yamal è rischioso. Carlos Augusto? Dico questo» si esprime non senza dubbi sue la possibilità di vederlo in marcatura suin Barcellona Interha detto la sua su Barcellona Inter, il commento dell’ex allenatore verso la partita con i nerazzurri di Simone Inzaghi.IL COMMENTO – «Coraggiosotitolare. Forse Inzaghi vuole ripartire veloce convisto che il Barcellona fa sempre fuorigioco alto. Pensavo giocasse. Io tornerei sul fattore mentale-psicologico. Barcellona viene dall’euforia di aver vinto la Coppa del Re. Bisogna vedere se questa euforia viene mantenuta. L’allenatura mi sembra in grado di trastranquillità. “Abbiamo fatto il nostro lavoro, abbiamo fatto il compito”. Non sempre è così. L’Inter non può essere quell’Inter e deve avere l’orgoglio di dire “andiamo a vedere come siamo”. 🔗 Internews24.com

Le notizie più recenti da fonti esterne

Capello dubbioso: «Thiago Motta ha pagato ma ho l’impressione che Giuntoli sia arrivato a un bivio. La società accetterebbe un’altra stagione deludente?» - di Redazione JuventusNews24Capello dubbioso sul futuro di Giuntoli in bianconero: tutte le dichiarazioni sul momento della Juve e l’esonero di Thiago Motta Fabio Capello ha analizzato il momento della Juve dopo l’esonero di Thiago Motta, soffermandosi sulla posizione del dirigente bianconero Giuntoli. Di seguito un estratto delle sue parole a Gazzetta.it. PAROLE – «Alla Juventus c’è una situazione più chiara, e di conseguenza sono più chiare anche le responsabilità: il dt Giuntoli ha portato avanti un mercato da protagonista, spendendo oltre 200 milioni per rivoluzionare la squadra, ma ... 🔗juventusnews24.com

Capello spara a zero: «Alla Juve ci sono dirigenti che non hanno idee chiare, non c’è pensiero e unione. Se non riesci a scegliere i giocatori…» - di Redazione JuventusNews24Capello spara a zero sulla dirigenza della Juve e del Milan: tutte le dichiarazioni del mister sui bianconeri L’ex allenatore Fabio Capello è intervenuto sul palco de Il Foglio a San Siro per analizzare il momento della Juve e del Milan soffermandosi sulle due dirigenze. Le parole riprese da TMW. PAROLE – «Al Milan e alla Juventus non c’è società dietro, ci sono dirigenti che non hanno idee chiare. 🔗juventusnews24.com

Inter Cagliari, Frattesi ora scalpita per una maglia da titolare! E per Dimarco… - di RedazioneInter Cagliari, Frattesi ora scalpita per una maglia da titolare! E per Dimarco… Le ultime novità da Appiano Gentile Dopo esser diventato l’eroe, un po’ a sorpresa, della magica notte dell’Allianz Arena, Davide Frattesi ora scalpita per una maglia da titolare in Inter Cagliari. Il centrocampista nerazzurro ha realizzato il gol vittoria dell’1 a 2 contro il Bayern Monaco ai quarti di finale d’andata di Champions League, ma adesso la sua testa è focalizzata sul prossimo impegno di sabato in campionato. 🔗internews24.com

Su questo argomento da altre fonti

Inter-Roma, Capello: Fossi in Ranieri o Inzaghi, mi preoccuperei di Dimarco e Angelino. 🔗Su questo argomento da altre fonti