Capelli corti e mossi vista Lago di Como alla sfilata Chanel Cruise 2025

Lago di Como a essere una meta cult per americani & Co. Chanel l’ha scelto come luogo della sua ultima sfilata, Chanel Cruise 2025, in questa calda giornata primaverile. sfilata Chanel Cruise 2025: le star con i loro Capelli corti e mossiIl Lago di Como è popolato di antiche ville e di sempre migliori spa con piscine con vista. Una location paesaggistica ideale per ambientare la sfilata Chanel Cruise 2025. Un omaggio all’Italia, alla sua estate e alla sua Dolce Vita. Le acque del Lago hanno fatto da scenografia allo show e alle sue ospiti famose. 🔗 Amica.it - Capelli corti e mossi, vista Lago di Como alla sfilata Chanel Cruise 2025 I laghi, da sempre destinazione alternativa al mare, stanno recuperando posizioni. Sulle loro rive, vivono nuove destinazioni indie e sofisticate. Eleganti e senza tempo. Tra questi, è ildia essere una meta cult per americani & Co.l’ha scelto come luogo della sua ultima, in questa calda giornata primaverile.: le star con i loroIldiè popolato di antiche ville e di sempre migliori spa con piscine con. Una location paesaggistica ideale per ambientare la. Un omaggio all’Italia,sua estate esua Dolce Vita. Le acque delhanno fatto da scenografia allo show e alle sue ospiti famose. 🔗 Amica.it

Sanremo 2025, la misteriosa lettera di S, il grande amore di Achille Lauro: “Lo abbiamo aiutato tanto quando era solo, magrolino, con i capelli sempre rasati corti e il viso scavato” - Pochi minuti dopo la sua esibizione a Sanremo 2025, un’e-mail inattesa è arrivata alle redazioni dei giornali: una lettera appassionata, firmata semplicemente “S.”, che svela il significato nascosto dietro “Incoscienti giovani“, il brano presentato da Achille Lauro. “Quando ho conosciuto Lauro era un adolescente magrolino, con i capelli sempre rasati corti e il viso scavato – inizia la lettera – Eravamo molto giovani quando ci siamo innamorati. 🔗ilfattoquotidiano.it

Ode ai fluffy hair: soffici, voluminosi, contemporanei capelli mossi - Le acconciature Anni 80 stanno tornando, almeno su TikTok. Ma cosa le rende così irresistibili? Il bisogno di cambiamento è fisiologico e il sospetto è che ci si sia annoiate, dopo tanti anni in cui sembrava che i capelli cool dovessero essere rigorosamente lisci. Difficile stabilire il momento esatto in cui sia successo, ma il sospetto è che Kim Kardashian abbia avuto un ruolo chiave. La celebrity e imprenditrice, per anni icona dei capelli ultra-lisci, lucenti e perfettamente disciplinati, ha imposto uno standard di stile. 🔗amica.it

Realizzare uno chignon (con i capelli corti) non è mai stato così semplice - Da sempre, lo chignon è una delle acconciature più versatili. Elegante, pratico e senza tempo, è il raccolto perfetto per ogni occasione: da un look casual per il giorno a un’acconciatura sofisticata per un evento speciale. Spesso si pensa che sia un’opzione riservata a chi ha i capelli lunghi, ma la verità è che esistono tantissime versioni dello chignon capelli corti, ideali anche per chi sfoggia un bob o un taglio sopra le spalle. 🔗amica.it

