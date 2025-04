Capannoli | dalla Fondazione Pisa 14mila euro per il restauro delle Marginette

Fondazione Pisa, è stato avviato a Capannoli il restauro dele Marginette partendo da quelle più significative dal punto di vista artistico ed architettonico, con uno stanziamento iniziale di circa 14mila euro. Tutto iniziò con un progetto sul rispetto dei beni comuni. 🔗 Pisatoday.it - Capannoli: dalla Fondazione Pisa 14mila euro per il restauro delle Marginette Grazie ad un contributo della, è stato avviato aildelepartendo da quelle più significative dal punto di vista artistico ed architettonico, con uno stanziamento iniziale di circa. Tutto iniziò con un progetto sul rispetto dei beni comuni. 🔗 Pisatoday.it

Ne parlano su altre fonti

Pontedera (Pisa), presunti abusi e molestie alle studentesse: arrestato insegnante - In manette un docente di un istituto superiore. Una delle presunte vittime era minorenne all'epoca dei fatti 🔗tgcom24.mediaset.it

Io, rimosso dalla Fondazione Ginori da un ministro dimezzato. Dietro questa storia, molti profili inquietanti - Capita talvolta di saggiare sulla propria pelle la validità delle proprie analisi. È ciò che mi è successo nella vicenda della presidenza della Fondazione Ginori: pur dicendo, da un pezzo, che questo governo è fascista nelle idee e nei metodi, quando l’ho verificato sperimentalmente su di me, la prima reazione è stata lo stupore. Come è possibile che siamo arrivati a questo punto? I fatti, in breve. 🔗ilfattoquotidiano.it

Fondazione Italia Patria della Bellezza, tra i vincitori anche il museo del Presente Falcone e Borsellino a Palermo - Vincere visibilità per comunicare cultura e progetti di comunicazione. Questo l’obiettivo della quinta edizione del bando Fondazione Italia Patria della Bellezza 2025 che tra le 200 candidature ricevute ha selezionato 3 vincitori di premi in denaro, ciascuno del valore di 20.000 euro e 23... 🔗palermotoday.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Capannoli: dalla Fondazione Pisa 14mila euro per il restauro delle Marginette; Fondazione Pisa, risorse per le marginette; Cronaca. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Pisa, la polizia festeggia il 173° anniversario della sua fondazione - Pisa, la polizia festeggia il 173° anniversario della sua fondazione Vedova 93enne rifiuta 9 milioni per cedere la sua casa con vista su una buca del torneo di golf più importante del mondo ... 🔗msn.com