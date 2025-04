Caos nei cieli | blackout in Spagna oltre 300 voli cancellati Come ottenere il rimborso

blackout senza precedenti ha colpito ieri mattina la Spagna e parte del Portogallo, lasciando aeroporti, stazioni e intere città nel Caos. A causa del guasto alla rete elettrica, sono stati cancellati oltre 300 voli in Spagna, mandando all’aria i piani di migliaia di viaggiatori proprio in occasione del maxiponte di fine aprile. Una situazione di emergenza che ha sollevato dubbi e domande tra i passeggeri: è possibile ottenere il rimborso del volo? E Come procedere? Come chiarisce la startup RimborsamiTu, la risposta è sì. Infatti, è possibile ottenere il rimborso integrale del biglietto, e in alcuni casi anche un risarcimento extra. Ecco cosa sapere per non perdere i propri diritti. Anche se non sempre è prevista la compensazione pecuniaria prevista dal Regolamento CE 2612004, secondo il Codacons, il blackout rientra nella "forza maggiore", cioè un evento imprevedibile e inevitabile, totalmente estraneo al controllo delle compagnie aeree. 🔗 Quotidiano.net - Caos nei cieli: blackout in Spagna, oltre 300 voli cancellati. Come ottenere il rimborso Unsenza precedenti ha colpito ieri mattina lae parte del Portogallo, lasciando aeroporti, stazioni e intere città nel. A causa del guasto alla rete elettrica, sono stati300in, mandando all’aria i piani di migliaia di viaggiatori proprio in occasione del maxiponte di fine aprile. Una situazione di emergenza che ha sollevato dubbi e domande tra i passeggeri: è possibileildel volo? Eprocedere?chiarisce la startup RimborsamiTu, la risposta è sì. Infatti, è possibileilintegrale del biglietto, e in alcuni casi anche un risarcimento extra. Ecco cosa sapere per non perdere i propri diritti. Anche se non sempre è prevista la compensazione pecuniaria prevista dal Regolamento CE 2612004, secondo il Codacons, ilrientra nella "forza maggiore", cioè un evento imprevedibile e inevitabile, totalmente estraneo al controllo delle compagnie aeree. 🔗 Quotidiano.net

Blackout in Spagna e Portogallo, Sanchez: "Cause ignote". Torna la corrente ma voli fermi|Il giorno del buio e del caos: il racconto - Le ragioni non sono ancora state rese note. Stop alla produzione di elettricità nelle centrali nucleari. Colpiti anche gli aeroporti di Madrid e Lisbona. Risolti i disagi nel sud della Francia. Il Centro per la sicurezza portoghese: «Niente fa pensare a un attacco hacker» 🔗xml2.corriere.it

Colossale blackout in Spagna e Portogallo, Sanchez: "Cause ancora ignote". Torna la corrente a Lisbona e a Madrid ma è caos voli - Le ragioni non sono ancora state rese note. Stop alla produzione di elettricità nelle centrali nucleari. Colpiti anche gli aeroporti di Madrid e Lisbona. Risolti i disagi nel sud della Francia. Il Centro per la sicurezza portoghese: «Niente fa pensare a un attacco hacker» 🔗xml2.corriere.it

Blackout in Spagna: Sanchez dichiara lo stato d’emergenza. Caos in Portogallo e Francia. Il governo: “Italia al sicuro” - Stato d'emergenza in Spagna per il blackout che dalle 12.30 di oggi, 28 aprile 2025, ha bloccato il paese, con effetti anche nel vicino Portogallo e nel sud della Francia L'articolo Blackout in Spagna: Sanchez dichiara lo stato d’emergenza. Caos in Portogallo e Francia. Il governo: “Italia al sicuro” proviene da Firenze Post. 🔗.com

Blackout Spagna e Portogallo, il caos energia solare: la produzione crollata del 50% in cinque minuti. Domande e risposte - Dopo il grande caos è cominciata la caccia alle cause dell'enorme blackout che ha letteralmente fermato per ore Spagna, Portogallo e alcune regioni della Francia, bloccando ... 🔗msn.com

Blackout in Spagna e Portogallo, perché è stato così devastante - Le reti elettriche dei due paesi sono allo stesso tempo strettamente legate tra loro e isolate dal resto d'Europa. Nel frattempo la situazione è tornata alla normalità ... 🔗wired.it

Blackout Spagna, i video del caos: semafori in tilt, treni fermi - Il blackout manda in tilt la Spagna. L'intero paese dalle 12.30 del 28 aprile rimane senza energia elettrica, scatta l'emergenza e una nazione rischia di piombare nel caos. I semafori smettono di funz ... 🔗msn.com