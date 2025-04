Cantanti musicisti ballerini Via alle selezioni per lo show

selezioni per il grande show che andrà in scena sabato 14 giugno: i finalisti metteranno in mostra i loro talenti sul palco dell’arena cinema nella meravigliosa cornice di Villa Ghirlanda Silva. Il casting è rivolto a Cantanti, musicisti, comici, ballerini, attori e performer, solisti, in gruppo o con la propria crew. Cini’s Got Talent è un evento esclusivo ideato e organizzato dalla Pro Loco Cinisello Balsamo in collaborazione con il Comune di Cinisello Balsamo. Per partecipare a questa prima fase di selezioni basta inviare un video della durata massima di 4 minuti con una presentazione e la propria performance. Possono partecipare i residenti in Italia senza alcuna limitazione d’età. Ilgiorno.it - Cantanti, musicisti, ballerini. Via alle selezioni per lo show Leggi su Ilgiorno.it "Noi ti illuminiamo la scena, tu regalaci emozioni", è lo slogan di Cini’s Got Talent, la kermesse che è arrivata alla terza edizione. Sono aperte leper il grandeche andrà in scena sabato 14 giugno: i finalisti metteranno in mostra i loro talenti sul palco dell’arena cinema nella meravigliosa cornice di Villa Ghirlanda Silva. Il casting è rivolto a, comici,, attori e performer, solisti, in gruppo o con la propria crew. Cini’s Got Talent è un evento esclusivo ideato e organizzato dalla Pro Loco Cinisello Balsamo in collaborazione con il Comune di Cinisello Balsamo. Per partecipare a questa prima fase dibasta inviare un video della durata massima di 4 minuti con una presentazione e la propria performance. Possono partecipare i residenti in Italia senza alcuna limitazione d’età.

