Cannes 2025 | Nicole Kidman ritirerà il premio Women in Motion

2025 del Festival di Cannes non è ancora partita, ma Nicole Kidman è già certa di ritirare un premio ambito durante la kermesse.Il the Hollywood Reporter, infatti, ha riferito che la famosa attrice, in occasione della prossima edizione del Festival di Cannes, sarà insignita del premio Women in Motion, un riconoscimento creato dalla direzione della kermesse in partnership con Kering. Il premio sarà consegnato il 18 maggio durante un gala glamour.Il Women in Motion è giunto alla sua decima edizione: Nicole Kidman succederà ad altri grandi donne dello star system hollywoodiano come Donna Langley, direttrice di NBCUniversal, Jane Fonda, Isabelle Huppert, Patty Jenkins, Geena Davis, Susan Sarandon, Viola Davis, Michelle Yeoh, Gong Li e Salma Hayek Pinault. Il premio è pensato per onorare "artiste che, attraverso la loro carriera e il loro impegno, promuovono il ruolo delle donne nel cinema e nella società".

