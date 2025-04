Cannabis non solo psiche | ora è ufficialmente un fattore di rischio cardiaco

fattore di rischio cardiovascolare, con lo sviluppo di episodi di infarto, ictus, fibrillazione atriale e aritmia anche tra i giovani in buona salute. Se prima c’erano dubbi che la Cannabis potesse far male, insomma, ora c’è la certezza”.Così Stefano De Lillo, vicepresidente dell’Ordine dei Medici di Roma e coordinatore della Commissione dell’Ordine sulla prevenzione delle dipendenze, con particolare riferimento agli effetti della Cannabis, intervistato dalla Dire in merito allo studio retrospettivo su oltre 4,6 milioni di persone pubblicato su ‘JACC Advances’ e da una meta-analisi di 12 studi pubblicati in precedenza e presentati di recente al Congresso annuale dell’American College of Cardiology (ACC), che si è svolto dal 29 al 31 marzo scorso a Chicago. 🔗 Ilfogliettone.it - Cannabis, non solo psiche: ora è ufficialmente un fattore di rischio cardiaco “Si è sempre parlato dei danni neuropsichiatrici provocati dal consumo di cannabinoidi, mentre adesso si è appurato con certezza che il loro utilizzo rappresenta anche un importantissimodicardiovascolare, con lo sviluppo di episodi di infarto, ictus, fibrillazione atriale e aritmia anche tra i giovani in buona salute. Se prima c’erano dubbi che lapotesse far male, insomma, ora c’è la certezza”.Così Stefano De Lillo, vicepresidente dell’Ordine dei Medici di Roma e coordinatore della Commissione dell’Ordine sulla prevenzione delle dipendenze, con particolare riferimento agli effetti della, intervistato dalla Dire in merito allo studio retrospettivo su oltre 4,6 milioni di persone pubblicato su ‘JACC Advances’ e da una meta-analisi di 12 studi pubblicati in precedenza e presentati di recente al Congresso annuale dell’American College of Cardiology (ACC), che si è svolto dal 29 al 31 marzo scorso a Chicago. 🔗 Ilfogliettone.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Tudor Juve, è ufficialmente il nuovo allenatore bianconero! Il comunicato del club e la durata del contratto - di Redazione JuventusNews24Tudor Juve, il comunicato ufficiale sul nuovo allenatore: tutti i dettagli sull’annuncio dei bianconeri Igor Tudor è il nuovo allenatore della Juve: ufficiale il comunicato del club sul mister che sarà sulla panchina bianconera fino al termine della stagione con opzione fino al 2026 in caso di qualificazione alla prossima Champions League. COMUNICATO – «Igor Tudor è il nuovo allenatore della Prima Squadra Maschile. 🔗juventusnews24.com

Pop Up tra psiche, diritti e musicassette: una settimana di incontri - Tra introspezione, memoria civile e cultura pop, la libreria POPUP di Perugia propone tre appuntamenti per attraversare il tempo con la mente, le parole e la musica. Si comincia mercoledì 9 aprile, alle 18.30, con la prima presentazione ufficiale del nuovo lavoro di Nicola Castellini... 🔗perugiatoday.it

Cannabis light fuorilegge col decreto sicurezza: in 24 ore in fumo 500 milioni (e 30mila posti di lavoro) - C'è Made in Italy e Made in Italy. E se il vino italiano va sostenuto e protetto dai dazi statunitensi, il comparto della cannabis light, nonostante conti un giro d'affari da mezzo miliardo e dia lavoro a circa 30mila persone, può essere raso al suolo con una decretazione d'urgenza. Da un giorno... 🔗cataniatoday.it

Se ne parla anche su altri siti

Cannabis light, con il nuovo decreto cambia tutto: ecco cosa succede ora a chi vende e coltiva - Cannabis light, con il nuovo decreto cambia tutto: stop a vendita e coltivazione. Rischi per 30mila lavoratori e ricorsi in arrivo ... 🔗greenme.it

La cannabis light è ufficialmente fuorilegge - La cannabis light è ufficialmente fuorilegge ... con l'unico limite del rispetto del limite di THC non superiore allo 0,2%. Le associazioni di categoria promettono battaglia: l'obiettivo è spingere il ... 🔗r101.it

Coltivavano cannabis ogm, chiesto il rinvio a giudizio - Il blitz dei carabinieri a ottobre in un'azienda agricola di Nus. Le analisi hanno rilevato che si trattava di canapa geneticamente modificata per aumentare il principio attivo inebriante ... 🔗rainews.it