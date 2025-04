Canepina il direttore dell’Ufficio Postale di Piazza Marconi nominato Maestro del Lavoro

Saranno 94 i dipendenti di Poste Italiane insigniti dell'importante onorificenza "Stella al Merito del Lavoro" e tra queste figura Carlo Angeluzzi, direttore dell'Ufficio Postale di Canepina, per la precisione in Piazza Guglielmo Marconi. È il sedicesimo anno consecutivo che la Commissione nazionale istituita per l'occasione ha deciso di conferire questo riconoscimento ai dipendenti di Poste Italiane.

Canepina, il direttore dell’Ufficio Postale di Piazza Marconi nominato “Maestro del Lavoro” - Saranno 94 i dipendenti di Poste Italiane insigniti dell’importante onorificenza “Stella al Merito del Lavoro” e tra queste figura Carlo Angeluzzi, direttore dell’ufficio postale di Canepina, per la precisione in Piazza Guglielmo Marconi. È il sedicesimo anno consecutivo che la Commissione... 🔗viterbotoday.it

Poste Italiane, anche il direttore dell'ufficio di Canepina Carlo Angeluzzi nominato "Maestro del Lavoro"