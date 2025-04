Canegrate stalking nei confronti dei vicini di casa | arrestato Fruttidigelso

Canegrate (Milano) – Sui social si presentava come "Fruttidigelso" ed era solito molestare i vicini di casa ormai da parecchio tempo: pochi giorni fa ogni limite è stato superato e l'uomo è stato infine arrestato ieri mattina dai carabinieri della Compagnia di Legnano, che hanno eseguito una misura cautelare per stalking emessa dal tribunale di Busto Arsizio.L'uomo, classe 1963, era ormai noto a Canegrate per le continue intemperanze e le aggressioni verbali. Alle prese con chissà quali demoni, il 62enne era anche vittima delle proprie manie complottistiche, per le quali identificava come responsabile ogni persona gli capitasse a tiro. Spesso e volentieri, dunque, usciva dalla sua abitazione in via Venezia megafono alla mano per manifestare le sue idee senza alcun limite e apostrofando qualsiasi persona di trovasse a transitare nella sua zona in situazioni a lui non gradite (ad esempio a passeggio con il cane), comprese le forze dell'ordine.

