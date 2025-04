Canada vittoria per il Partito Liberale di Mark Carney | incognita sulla maggioranza

Liberale Mark Carney verso il primo mandato da premier, con un programma economico anti-Trump e il sostegno cauto dell’opposizione conservatrice.Ottawa – Secondo le proiezioni dei principali media canadesi, è il Partito Liberale guidato da Mark Carney a emergere vincitore dalle elezioni legislative. I risultati preliminari, tuttavia, non chiariscono ancora se Carney riuscirà a formare un governo di maggioranza o sarà costretto a guidare un esecutivo di minoranza.Carney, che ha assunto la leadership del Partito appena un mese fa subentrando a Justin Trudeau, sembra avviarsi verso un mandato sostenuto da una piattaforma centrata sull’esperienza economica e sulla fermezza contro le minacce provenienti dagli Stati Uniti. L’emittente pubblica CBC e CTV News hanno entrambe proiettato la formazione di un governo Liberale. 🔗 Il leaderverso il primo mandato da premier, con un programma economico anti-Trump e il sostegno cauto dell’opposizione conservatrice.Ottawa – Secondo le proiezioni dei principali media canadesi, è ilguidato daa emergere vincitore dalle elezioni legislative. I risultati preliminari, tuttavia, non chiariscono ancora seriuscirà a formare un governo dio sarà costretto a guidare un esecutivo di minoranza., che ha assunto la leadership delappena un mese fa subentrando a Justin Trudeau, sembra avviarsi verso un mandato sostenuto da una piattaforma centrata sull’esperienza economica efermezza contro le minacce provenienti dagli Stati Uniti. L’emittente pubblica CBC e CTV News hanno entrambe proiettato la formazione di un governo. 🔗 Puntomagazine.it

