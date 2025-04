Canada vincono i liberali Rimonta l' anti-Trump Carney confermato premier | Il Paese non dimentichi il tradimento Usa

Canada, vincono i liberali. L'anti-Trump Mark Carney completa la rimonta: è confermato primo ministro - È il quarto mandato consecutivo per il Partito, che ha fatto un'incredibile rimonta dopo le dimissioni di Trudeau. Decisivo il «fattore Trump». Crolla il Partito del Québec 🔗xml2.corriere.it

Voto Canada,liberali vincono con Carney - 5.09 Secondo le proiezioni dei media locali, è il Partito liberale di Mark Carney a vincere le elezioni legislative canadesi. I risultati preliminari del voto non permettono però di stabilire se il premier guiderà un governo di maggioranza o di minoranza. Il primo ministro si avvierebbe quindi a portare i Liberali verso un nuovo mandato, dopo aver convinto gli elettori che la sua esperienza nella gestione delle crisi economiche lo rende pronto ad affrontare le sfide del presidente americano Donald Trump. 🔗servizitelevideo.rai.it

Canada, vincono i liberali. E il leader dei conservatori Poilievre ammette la sconfitta: «Lavoreremo con il primo ministro» - Vittoria di Carney e della sua campagna “anti-dazi”. Spoglio in corso: in bilico la maggioranza. Le parole del competitor del premier ... 🔗editorialedomani.it

Il vaffa del Canada a Donald Trump: i liberali di Mark Carney vincono le elezioni - Ancora in corso lo spoglio, da definire se avrà i numeri per un governo di maggioranza. Sconfitti i conservatori di Polievre, per mesi in netto ... 🔗huffingtonpost.it

Canada, vincono i Liberali: Carney l’anti-Trump difende la guida del governo - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... 🔗msn.com