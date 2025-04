Canada vincono i Liberali | Carney l’anti-Trump difende la guida del governo

vincono i Liberali e, soprattutto, vince Mark Carney, che in poche settimane è riuscito a resuscitare le sorti un partito progressista che sembrava destinato a una grave sconfitta: le elezioni federali nel Paese presidente di turno del G7 premiano il successore di Justin Trudeau e respingono l'assalto di Pierre Poilievre e del Partito Conservatore, che per la quarta volta di fila dopo i voti del 2015, 2019 e 2021 viene bocciato dagli elettori nella sua corsa al governo. Questa volta la rimonta ha avuto del clamoroso: a gennaio i Liberali erano al 23-25%, venti punti sotto i Tories di Ottawa. La rimonta dei LiberaliI risultati vedono oggi, invece, il partito di Carney avanti, 42,7% contro il 41,8% dei rivali, dopo aver cavalcato una piattaforma chiara in vista delle elezioni: creare un'alternativa alle pressioni sul Paese da parte del presidente Usa Donald Trump e invertire la narrazione; mettere la partita sul "voto utile" per contrastare i Conservatori, la cui retorica è stata vista eccessivamente orientata a un trend declinista e a parole d'ordine eccessivamente simili a quelle udite a Sud del confine più lungo del mondo.

