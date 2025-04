Canada vince il liberale Mark Carney e avverte Trump | Il nostro vecchio rapporto con gli Usa è finito E guarda all’Europa

Canada, e noi decidiamo cosa succede qui". È l'una e trenta di notte nella capitale federale quando Mark Carney, ex banchiere centrale ed economista di lungo corso, scandisce dal palco della vittoria la nuova rotta del Paese. I liberali hanno vinto le elezioni, e benché non sia ancora chiaro se potranno contare su una maggioranza assoluta – serviranno 172 seggi per governare senza appoggi esterni – il timone è nelle loro mani. Tuttavia, una cosa appare insolita, il vero scontro non è stato con il leader conservatore Pierre Poilievre, che i sondaggi davano in testa fino a poche settimane fa, ma con Donald Trump. «Il nostro vecchio rapporto con gli Stati Uniti è finito», ha dichiarato di Carney.Canada: voto di protesta contro l'arroganza a stelle e strisceIl Canada ha risposto in massa alle provocazioni d'oltreconfine.

Elezioni in Canada, vince Mark Carney: chi è il liberale che promette "guerra" a Trump - I liberali del primo ministro Mark Carney hanno vinto le elezioni canadesi, secondo le proiezioni di diversi media, dando al partito un altro mandato al potere dopo una campagna condizionata dalle minacce del presidente degli Stati Uniti Donald Trump.

Il premier liberale Mark Carney vince le elezioni legislative anticipate in Canada - Il primo ministro liberale Mark Carney ha ottenuto una storica vittoria nelle elezioni legislative anticipate, impegnandosi a resistere alla guerra commerciale lanciata da Donald Trump e a non dimenticare il "tradimento" degli Stati Uniti.

Canada: il Partito Liberale sceglie l'ex governatore della Banca centrale Mark Carney per sostituire il premier Justin Trudeau. Ecco chi è l'anti-Trump - Mark Carney è stato eletto nuovo leader del Partito Liberale del Canada, che ha scelto l'ex governatore della Banca centrale di Ottawa e dell'Inghilterra come nuovo premier al posto di Justin Trudeau per guidare il movimento alle prossime elezioni federali previste entro ottobre. Malgrado la nomina di Carney però Trudeau resterà in carica come primo ministro del Canada per un periodo di transizione ancora da definire, in attesa dell'insediamento del suo successore.

