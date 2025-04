Canada la vittoria dei liberali senza una maggioranza

Canada, secondo le proiezioni dell'emittente Cbc i liberali del premier Mark Carney hanno vinto ma non è ancora chiaro se riusciranno a formare un governo. La maggioranza indispensabile è quella di 172 seggi – l'ultima proiezione intorno alle 7 ora italiana li priva di questo risultato -, un esito diverso li limiterà a .

TOMORROW/Canada, Liberali scelgono successore Trudeau: ‘il Draghi canadese’ o l’ex vice premier? - (Adnkronos) – Sarà con molte probabilità l'ex governatore della Banca Centrale, Mark Carney, a prendere le redini del governo canadese e del Partito liberale, che oggi è chiamato a scegliere il successore del premier ad interim Justin Trudeau, dimessosi lo scorso gennaio. Tra i diversi candidati, il 59enne Carney è emerso come favorito nelle ultime […] L'articolo TOMORROW/Canada, Liberali scelgono successore Trudeau: ‘il Draghi canadese’ o l’ex vice premier? proviene da Webmagazine24. 🔗.com

Voto Canada,liberali vincono con Carney - 5.09 Secondo le proiezioni dei media locali, è il Partito liberale di Mark Carney a vincere le elezioni legislative canadesi. I risultati preliminari del voto non permettono però di stabilire se il premier guiderà un governo di maggioranza o di minoranza. Il primo ministro si avvierebbe quindi a portare i Liberali verso un nuovo mandato, dopo aver convinto gli elettori che la sua esperienza nella gestione delle crisi economiche lo rende pronto ad affrontare le sfide del presidente americano Donald Trump. 🔗servizitelevideo.rai.it

Elezioni Canada, i liberali vincono le elezioni: Mark Carney confermato per un secondo mandato - Elezioni Canada. Secondo le proiezioni dei media locali, è il Partito liberale di Mark Carney a vincere le elezioni legislative canadesi. I risultati preliminari del voto non ... 🔗ilmattino.it

Elezioni in Canada, vincono i liberali “anti-Trump” di Mark Carney - Grandi sconfitti i conservatori che per mesi sono stati in vantaggio nei sondaggi. Decisiva la questione dazi e le dichiarazioni del presidente Usa sull’annessione ... 🔗msn.com

Elezioni Canada, vincono i liberali anti-Trump di Carney - È il Partito liberare di Mark Carney a vincere le elezioni legislative in Canada. Questo secondo le proiezioni dei media locali. I risultati preliminari del voto non permettono però di stabilire se il ... 🔗tg.la7.it