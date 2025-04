Canada i liberali vincono le elezioni Mark Carney confermato primo ministro

Canada, i liberali vincono le elezioni. Mark Carney confermato primo ministro. È il quarto mandato consecutivo per il Partito, che ha fatto un'incredibile rimonta dopo le dimissioni di Trudeau. Decisivo il «fattore Trump». Crolla il Partito del Québec

Voto Canada,liberali vincono con Carney - 5.09 Secondo le proiezioni dei media locali, è il Partito liberale di Mark Carney a vincere le elezioni legislative canadesi. I risultati preliminari del voto non permettono però di stabilire se il premier guiderà un governo di maggioranza o di minoranza. Il primo ministro si avvierebbe quindi a portare i Liberali verso un nuovo mandato, dopo aver convinto gli elettori che la sua esperienza nella gestione delle crisi economiche lo rende pronto ad affrontare le sfide del presidente americano Donald Trump. 🔗servizitelevideo.rai.it

Elezioni in Groenlandia, all’ombra di Trump vincono i nazionalisti: «Ma di lui non ci fidiamo» - L’opposizione di centrodestra ha vinto le elezioni legislative in Groenlandia. Lo ha riferito il canale pubblico groenlandese Knr. Il voto è stato contraddistinto da un’ondata di nazionalismo. In molti chiedono che l’isola artica, ambita da Donald Trump, raggiunga rapidamente l’indipendenza. Il voto ha premiato il Partito Democratico, formazione “social-liberale”, con oltre il 30% dei voti. Bene anche i nazionalisti di Naleraq con il 23%. 🔗open.online

