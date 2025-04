Canada effetto Trump | i liberali di Carney vincono le elezioni

I liberali del premier Mark Carney hanno vinto le elezioni in Canada, secondo le proiezioni dell'emittente Cbc, mentre non è ancora chiaro se riusciranno a formare un governo di maggioranza, per cui sono necessari 172 seggi, o dovranno limitarsi a un governo di minoranza. Grandi sconfitti i conservatori di Pierre Poilievre.

Canada, vincono i Liberali: Carney l’anti-Trump difende la guida del governo - Vincono i Liberali e, soprattutto, vince Mark Carney, che in poche settimane è riuscito a resuscitare le sorti un partito progressista che sembrava destinato a una grave sconfitta: le elezioni federali nel Paese presidente di turno del G7 premiano il successore di Justin Trudeau e respingono l’assalto di Pierre Poilievre e del Partito Conservatore, che per la quarta volta di fila dopo i voti del 2015, 2019 e 2021 viene bocciato dagli elettori nella sua corsa al governo. 🔗it.insideover.com

Il Canada al voto, partecipazione record per l'"effetto Trump" - Ottawa, 28 apr. (askanews) - Il Canada vota per l'elezione anticipata dei nuovi membri del Parlamento federale che, secondo gli ultimi sondaggi, vedranno il Partito Liberale del primo ministro Mark Joseph Carney (centrosinistra) e i Conservatori di Pierre Poilievre contendersi la vittoria. Elezioni che si svolgono in un clima di forti tensioni con gli Stati uniti per le restrizioni commerciali sui beni canadesi imposte dal presidente Usa Donald Trump e la sua provocatoria proposta di annettere il Canada come 51esimo stato dell'unione. 🔗quotidiano.net

Effetto Trump, in Canada crollano le vendite di prodotti made in Usa. “Ora i clienti vogliono solo merci canadesi” - Il colosso canadese della grande distribuzione Empire (controlla le catene Sobeys e Safeway, con ricavi per 31 miliardi di dollari canadesi) fa sapere che le vendite di prodotti made in Usa stanno precipitando dopo le ripetute minacce di Donald Trump e l’imposizione di dazi. “Le vendite di prodotti americani stanno rapidamente calando”, ha affermato l’amministratore delegato Michael Medline a Bloomberg. 🔗ilfattoquotidiano.it

Canada, effetto Trump: i liberali di Carney vincono le elezioni - (Adnkronos) - I liberali del premier Mark Carney hanno vinto le elezioni in Canada, secondo le proiezioni dell'emittente Cbc, mentre non è ancora chiaro se riusciranno a formare un governo di maggiora ... 🔗msn.com

Elezioni Canada, vincono i liberali anti-Trump di Carney - È il Partito liberare di Mark Carney a vincere le elezioni legislative in Canada. Questo secondo le proiezioni dei media locali. I risultati preliminari del voto non permettono però di stabilire se il ... 🔗tg.la7.it

Voto in Canada, i liberali verso la vittoria. Ma c’è lo zampino di Trump - In Canada i liberali del primo ministro Mark Carney hanno vinto le elezioni, dando al partito un altro mandato al potere dopo una campagna condizionata ... 🔗ecovicentino.it