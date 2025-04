Canada effetto Trump | i liberali di Carney vincono le elezioni

I liberali del premier Mark Carney hanno vinto le elezioni in Canada, secondo le proiezioni dell'emittente Cbc, mentre non è ancora chiaro se riusciranno a formare un governo di maggioranza, per cui sono necessari 172 seggi, o dovranno limitarsi a un governo di minoranza. Grandi sconfitti i conservatori di Pierre Poilievre.

Elezioni in Canada, vincono i liberali “anti-Trump” di Mark Carney - Roma, 29 aprile 2025 – I liberali del premier Mark Carney hanno vinto le elezioni in Canada, secondo le proiezioni dell'emittente Cbc, mentre non è ancora chiaro se riusciranno a formare un governo di maggioranza, per cui sono necessari 172 seggi, o dovranno limitarsi a un governo di minoranza. Grandi sconfitti i conservatori di Pierre Poilievre, che per mesi erano stati in testa a tutti i sondaggi e che avrebbero risentito dell'”effetto Trump”. 🔗quotidiano.net

Canada, vincono i Liberali: Carney l’anti-Trump difende la guida del governo - Vincono i Liberali e, soprattutto, vince Mark Carney, che in poche settimane è riuscito a resuscitare le sorti un partito progressista che sembrava destinato a una grave sconfitta: le elezioni federali nel Paese presidente di turno del G7 premiano il successore di Justin Trudeau e respingono l’assalto di Pierre Poilievre e del Partito Conservatore, che per la quarta volta di fila dopo i voti del 2015, 2019 e 2021 viene bocciato dagli elettori nella sua corsa al governo. 🔗it.insideover.com

In Canada vincono i liberali di Carney, è l'”effetto Trump”: cosa significa - In Canada i liberali di Mark Carney vincono le elezioni: la campagna elettorale era stata improntata alla 'lotta' ai dazi di Trump. Sconfitti i conservatori, dati per favoriti da mesi ... 🔗dire.it

