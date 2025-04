Canada alle elezioni è scontro fra Partito Liberale del primo ministro Mark Joseph Carney centrosinistra e i Conservatori di Pierre Poilievre

Canada vota per l'elezione anticipata dei nuovi membri del Parlamento federale che, secondo gli ultimi sondaggi, vedranno il Partito Liberale del primo ministro Mark Joseph Carney (centrosinistra) e i Conservatori di Pierre Poilievre contendersi la vittoria. elezioni che si svolgono in un clima di forti tensioni con gli Stati uniti per le restrizioni commerciali sui beni canadesi imposte dal presidente Usa Donald Trump e la sua provocatoria proposta di annettere il Canada come 51esimo stato dell'unione. I primi sondaggi di gennaio mostravano i Liberali in svantaggio rispetto ai Conservatori di oltre 20 punti, ma "l'effetto Trump" ha cambiato lo scenario. Un recente sondaggio di Leger Marketing ha collocato i Liberali al 43% dei consensi, di poco avanti ai Conservatori (39%), con Carney in vantaggio di 10 punti come primo ministro preferito.

Elezioni Canada: vince il partito Liberale - Alle elezioni in Canada vince il partito Liberale del primo uscente Mark Carney. Sconfitta dei conservatori a causa del “fattore Trump”. Elezioni in Canada: vince il partito Liberale Il Partito Liberale ha vinato le elezioni in Canada e il primo ministro uscente Mark Carney sarà quindi confermato nel suo ruolo. Il conteggio dei voti non è […] 🔗periodicodaily.com

Il Partito Liberale ha vinto le elezioni in Canada - Il primo ministro canadese Mark Carney ha vinto le elezioni con il suo Partito Liberale. Un risultato sorprendente rispetto alle previsioni e i sondaggi di poche settimane fa. Devono essere ancora scrutinate diverse schede, ma tutte le proiezioni confermano la vittoria dei liberali, con un margine molto stretto: è ancora in dubbio se alla fine avranno la maggioranza dei seggi in Parlamento. Ancora lo scorso febbraio il Partito Conservatore sembrava destinato a guidare il Paese dopo le dimissioni di Justin Trudeau e le difficoltà dei liberali. 🔗linkiesta.it

