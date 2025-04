Canada affluenza record Il voto sotto l’ombra di Trump

voto ieri 30 milioni di cittadini canadesi. Mentre il paese è ancora scosso per le 11 vittime causate da un automobilista lanciatosi contro la folla sabato sera . Canada, affluenza record. Il voto sotto l’ombra di Trump il manifesto. Cms.ilmanifesto.it - Canada, affluenza record. Il voto sotto l’ombra di Trump Leggi su Cms.ilmanifesto.it Sono andati alieri 30 milioni di cittadini canadesi. Mentre il paese è ancora scosso per le 11 vittime causate da un automobilista lanciatosi contro la folla sabato sera .. Ildiil manifesto.

Ne parlano su altre fonti

Il Canada al voto, partecipazione record per l'"effetto Trump" - Ottawa, 28 apr. (askanews) - Il Canada vota per l'elezione anticipata dei nuovi membri del Parlamento federale che, secondo gli ultimi sondaggi, vedranno il Partito Liberale del primo ministro Mark Joseph Carney (centrosinistra) e i Conservatori di Pierre Poilievre contendersi la vittoria. Elezioni che si svolgono in un clima di forti tensioni con gli Stati uniti per le restrizioni commerciali sui beni canadesi imposte dal presidente Usa Donald Trump e la sua provocatoria proposta di annettere il Canada come 51esimo stato dell'unione. 🔗quotidiano.net

Germania al voto: affluenza record e incertezza sulle coalizioni - In Germania è arrivato il momento della verità. I seggi sono stati aperti alle 8 di questa mattina e chiuderanno alle 18. I... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti 🔗ilfoglio.it

Trump, terremoto continuo: "Potrei rivedere la mia decisione". Piegato anche il Canada a tempo record? - Clamorosi colpi di scena, l'uno dopo l'altro. Donald Trump incontenibile. Ora il presidente americano ha aperto alla possibilità di rivedere il raddoppio dei dazi su alluminio e acciaio canadesi - annunciato in giornata - dopo quanto detto dal premier dell'Ontario, Doug Ford, il quale ha fatto sapere di voler sospendere le tariffe del 25% sull'elettricità fornita a tre stati americani. Una mossa che potrebbe segnare una distensione nei rapporti commerciali tra i due paesi, dopo un'escalation di minacce reciproche. 🔗liberoquotidiano.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Canada, affluenza record. Il voto sotto l’ombra di Trump; Il Canada al voto, partecipazione record per l'effetto Trump; Il Canada al voto, partecipazione record per l'effetto Trump; Seggi aperti in Germania, alle 14.00 l'affluenza è stata del 52%. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Canada al voto con alta affluenza e scontro politico accentuato dall’effetto trump nel 2025 - Le elezioni anticipate in Canada vedono una partecipazione record e un confronto serrato tra i liberali di Mark Joseph Carney e i conservatori di Pierre Poilievre, influenzato dalle tensioni con gli S ... 🔗gaeta.it

Il Canada al voto, partecipazione record per l'"effetto Trump" - Ottawa, 28 apr. (askanews) - Il Canada vota per l'elezione anticipata dei nuovi membri del Parlamento federale che, secondo gli ultimi sondaggi, vedranno il Partito Liberale del primo ministro Mark Jo ... 🔗msn.com

Affluenza record nel voto anticipato, ultima settimana di campagna elettorale - TORONTO - Affluenza record nei dati preliminari del voto anticipato. Elections Canada infatti ha fornito i numeri del primo dei quattro giorni da venerdì scorso a ieri nei quali è stata data la possib ... 🔗corriere.ca