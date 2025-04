Camst e Gruppo Hera Si allarga il patto per la sostenibilità

patto per la sostenibilità siglato da Camst group e Gruppo Hera. Avviata nel 2020, la collaborazione tra l’azienda di ristorazione e facility services e la multiutility punta a valorizzare i principi dell’economia circolare attraverso progetti che trasformano rifiuti organici e oli alimentari esausti in nuove risorse energetiche. La raccolta avviene nei punti di ristorazione Camst group e i materiali raccolti vengono reindirizzati a processi virtuosi di produzione di biocombustibili. Nel 2024, grazie a questa sinergia, sono stati prodotti 68.923 metri cubi di biometano e 47.809 litri di biocarburante. In collaborazione con Aliplast (Gruppo Hera), nel 2024 si è aggiunto un servizio di raccolta e riciclo dedicato ai polimeri plastici generati presso il centro distributivo di Camst group all’Interporto di Bologna. Ilrestodelcarlino.it - Camst e Gruppo Hera. Si allarga il patto per la sostenibilità Leggi su Ilrestodelcarlino.it Prosegue con risultati tangibili ilper lasiglato dagroup e. Avviata nel 2020, la collaborazione tra l’azienda di ristorazione e facility services e la multiutility punta a valorizzare i principi dell’economia circolare attraverso progetti che trasformano rifiuti organici e oli alimentari esausti in nuove risorse energetiche. La raccolta avviene nei punti di ristorazionegroup e i materiali raccolti vengono reindirizzati a processi virtuosi di produzione di biocombustibili. Nel 2024, grazie a questa sinergia, sono stati prodotti 68.923 metri cubi di biometano e 47.809 litri di biocarburante. In collaborazione con Aliplast (), nel 2024 si è aggiunto un servizio di raccolta e riciclo dedicato ai polimeri plastici generati presso il centro distributivo digroup all’Interporto di Bologna.

