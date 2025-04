Campobasso minacciano e pedinano le ex | due uomini fermati divieto di avvicinamento con braccialeto

Basket femminile, Serie A1: Venezia e Campobasso volano in semifinale - Secondo turno dei playoff nel massimo campionato italiano femminile di basket, dove Schio l’altro giorno aveva già staccato il biglietto per le semifinali. In campo, oggi, invece c’erano San Martino di Lupari, Faenza e Geas Sesto San Giovanni chiamate a vincere gara-2 per tenere aperte le serie rispettivamente contro Tortona, Venezia e Campobasso. Ecco come andata. SAN MARTINO DI LUPARI – TORTONA 70-59 A San Martino di Lupari il primo tempo vive sul filo dell’equilibrio, con Tortona che nel primo quarto prova a fare la partita, chiudendo sul +5, ma nei secondi dieci minuti sono le padrone di ... 🔗oasport.it

Ora gli Usa minacciano dazi su champagne e vini - La guerra commerciale tra Stati Uniti ed Europa si fa ogni giorno più aspra. Dopo quelli su acciaio e alluminio, il presidente americano annuncia per l’Ue nuovi dazi. “Siccome l’Europa mette un dazio del 50% sul whisky, noi mettiamo il 200% su tutti i vini, champagne e prodotti alcolici provenienti dalla Francia e dagli altri Paesi Ue. Sarà fantastico per il settore del vino e dello champagne negli Stati Uniti”, ha annunciato Donald Trump. 🔗lanotiziagiornale.it

Israele e USA minacciano ritorsioni contro Hamas: "Il prezzo sarà alto" - "Come ha detto Trump chiaramente, Hamas, gli Houthi, l'Iran e tutti quelli che stanno cercando di terrorizzare Israele e gli Stati Uniti pagheranno un prezzo. Si scatenerà l'inferno. Tutti i terroristi in Medio Oriente dovrebbero prendere il presidente seriamente quando dice che non ha paura di difendere gli Usa e il nostro alleato Israele": lo ha detto la portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt. 🔗quotidiano.net