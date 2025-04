Campionato Primavera 1 35ª giornata classifica e risultati Inter in lotta!

Inter ha pareggiato nel weekend contro la Juventus per 1-1 sprecando un’enorme chance per allungare sulle avversarie. Tutti i risultati e la classifica dopo la trentacinquesima giornata del Campionato Primavera 1.Torino-Lecce 2-5Atalanta-Sampdoria 4-1Bologna-Empoli 2-0Sassuolo-Cagliari 1-2Udinese-Hellas Verona 1-3Fiorentina-Monza 1-2Genoa-Roma 1-2Cremonese-Cesena 0-2Lazio-Milan 0-2Inter-Juventus 1-1Campionato Primavera 1 – classificaRoma 76Inter Primavera 67Sassuolo 66Fiorentina 60Juventus 59Hellas Verona 56Milan 55Lazio 54Cagliari 52Genoa 51Lecce 48Cesena 47Torino 46Atalanta 46Monza 45Cremonese 41Bologna 36Empoli 33Sampdoria 22Udinese 14PROSSIMO TURNOTRENTASEIESIMA giornata Campionato Primavera 1Lecce-Empoli sabato 3 maggio ore 11Roma-Inter sabato 3 maggio ore 11Cagliari-Bologna sabato 3 maggio ore 13Juventus-Sassuolo sabato 3 maggio ore 13Monza-Torino sabato 3 maggio ore 15Milan-Udinese domenica 4 maggio ore 11Sampdoria-Lazio domenica 4 maggio ore 13Cesena-Hellas Verona domenica 4 maggio ore 15Cremonese-Atalanta lunedì 5 maggio ore 16Fiorentina-Genoa lunedì 5 maggio ore 18Segui Inter-News. 🔗 Inter-news.it - Campionato Primavera 1, 35ª giornata classifica e risultati. Inter in lotta! L’ha pareggiato nel weekend contro la Juventus per 1-1 sprecando un’enorme chance per allungare sulle avversarie. Tutti ie ladopo la trentacinquesimadel1.Torino-Lecce 2-5Atalanta-Sampdoria 4-1Bologna-Empoli 2-0Sassuolo-Cagliari 1-2Udinese-Hellas Verona 1-3Fiorentina-Monza 1-2Genoa-Roma 1-2Cremonese-Cesena 0-2Lazio-Milan 0-2-Juventus 1-11 –Roma 7667Sassuolo 66Fiorentina 60Juventus 59Hellas Verona 56Milan 55Lazio 54Cagliari 52Genoa 51Lecce 48Cesena 47Torino 46Atalanta 46Monza 45Cremonese 41Bologna 36Empoli 33Sampdoria 22Udinese 14PROSSIMO TURNOTRENTASEIESIMA1Lecce-Empoli sabato 3 maggio ore 11Roma-sabato 3 maggio ore 11Cagliari-Bologna sabato 3 maggio ore 13Juventus-Sassuolo sabato 3 maggio ore 13Monza-Torino sabato 3 maggio ore 15Milan-Udinese domenica 4 maggio ore 11Sampdoria-Lazio domenica 4 maggio ore 13Cesena-Hellas Verona domenica 4 maggio ore 15Cremonese-Atalanta lunedì 5 maggio ore 16Fiorentina-Genoa lunedì 5 maggio ore 18Segui-News. 🔗 Inter-news.it

Su altri siti se ne discute

Inter-Cagliari, Campionato Primavera 1: l’arbitro della partita - L’Inter ospita il Cagliari nel Campionato Primavera 1 in questo weekend. Il calcio d’inizio è domenica alle ore 15, di seguito la designazione arbitrale. ARBITRO INTER-CAGLIARI PRIMAVERA (domenica 16 marzo ore 15) Arbitro: Leonardo Mastrodomenico (Matera) Assistenti arbitrali: Michele Decorato (Cosenza), Leonardo Mallimaci (Reggio Calabria) Inter-News - Inter News, ultime notizie InterNews e calciomercato Inter, approfondimenti, editoriali, partite, video, pagelle, interviste, esclusive - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della ... 🔗inter-news.it

Milan-Inter, Campionato Primavera 1: l’arbitro della partita - L’Inter affronterà il Milan nel Campionato Primavera 1. I ragazzi di Zanchetta cercano la rivincita dopo le due sconfitte precedenti, l’AIA ha ufficializzato intanto la terna arbitrale. ARBITRO MILAN-INTER PRIMAVERA (sabato 8 marzo ore 13) Arbitro: Roberto Lovison (Padova). Assistenti arbitrali: Mario Pinna (Oristano), Mario Chichi (Palermo). Inter-News - Inter News, ultime notizie InterNews e calciomercato Inter, approfondimenti, editoriali, partite, video, pagelle, interviste, esclusive - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della ... 🔗inter-news.it

Inter-Fiorentina, Campionato Primavera 1: l’arbitro della partita - Sabato alle ore 11 giocherà l’Inter Primavera contro la Fiorentina in campionato. L’AIA ha ufficializzato la terna arbitrale che guiderà il match. ARBITRO INTER-FIORENTINA PRIMAVERA (sabato 1 marzo ore 11) Arbitro: Andrea Migliorini (Verona). Assistenti arbitrali: Giuseppe Cesarano (Castellammare di Stabia), Giovanni Ciannarella (Napoli). Inter-News - Inter News, ultime notizie InterNews e calciomercato Inter, approfondimenti, editoriali, partite, video, pagelle, interviste, esclusive - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della ... 🔗inter-news.it