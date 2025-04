Campi Flegrei ecologisti in trincea | Risanare non cementificare

Campi Flegrei ed il Programma di Risanamento Ambientale e di Rigenerazione Urbana (PRARU) di Bagnoli costituiscono le facce di una stessa medaglia: il futuro dell'area flegrea, dei suoi abitanti e della intera città di Napoli. Il bradisismo di cui si sta vivendo l'ennesima "fase emergenziale" è un fenomeno naturale e ben noto in quest'area. Precedenti fasi emergenziali, tutto sommato recenti, sono state quelle del 1970 e del 1983 (in entrambi i casi furono abbandonate alcune zone residenziali di carattere storico e furono costruiti nuovi quartieri sostitutivi, lontano dalle zone originarie), furono costruiti prima il quartiere Toiano e poi il quartiere Monterusciello; La causa degli abbandoni o degli sfollamenti delle abitazioni eo di interi edifici è a nostro parere sempre stata dovuta alla mancata prevenzione;Durante la crisi bradisismica attuale si sta realizzando un'altra situazione molto impattante per quest'area: a fronte della non agibilità delle case, degli allontanamenti, della paura, della crisi economica, della più che probabile speculazione fondiaria e residenziale che seguirà, si sta realizzando in nome del risanamento ambientale e della riqualificazione urbana del SIN (Sito di Interesse Nazionale) Bagnoli-Coroglio un enorme espansione edilizia;In merito all'emergenza bradisismo l'art.

