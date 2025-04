Camper trasporta oltre 70 kg di cocaina La Polizia di Stato arresta tre persone

cocaina su un Camper: tre arresti nel Napoletano. Intercettato sulla A30 un carico da oltre 10 milioni di euroIeri sera, la Polizia di Stato ha tratto in arresto due uomini e una donna di origine domenicana, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.Da attività info-investigativa, svolta dagli agenti della Squadra Mobile e della Sezione Investigativa del Servizio Centrale Operativo di Napoli, si era appreso che era in arrivo nella provincia partenopea un carico di droga trasportato da un Camper con targa straniera. Pertanto è Stato predisposto un servizio di osservazione presso le varie arterie autostradali che conducono a Napoli. Il veicolo è Stato individuato sul ramo A30, all’altezza dello svincolo di Baronissi, e bloccato dopo l’uscita di Pomigliano D’Arco. 🔗 Bloccati con 72 kg disu un: tre arresti nel Napoletano. Intercettato sulla A30 un carico da10 milioni di euroIeri sera, ladiha tratto in arresto due uomini e una donna di origine domenicana, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.Da attività info-investigativa, svolta dagli agenti della Squadra Mobile e della Sezione Investigativa del Servizio Centrale Operativo di Napoli, si era appreso che era in arrivo nella provincia partenopea un carico di drogato da uncon targa straniera. Pertanto èpredisposto un servizio di osservazione presso le varie arterie autostradali che conducono a Napoli. Il veicolo èindividuato sul ramo A30, all’altezza dello svincolo di Baronissi, e bloccato dopo l’uscita di Pomigliano D’Arco. 🔗 Puntomagazine.it

