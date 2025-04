Campania | Rimossi oltre 8mila chili di rifiuti dai volontari Plastic Free per l’Earth Day 2025

Campania, rimossi oltre 8mila chili di rifiuti dai volontari Plastic Free per l’Earth Day 2025 - Anche la Campania è stata protagonista: rimossi 8.210 kg di plastica e rifiuti, grazie a 1.210 volontari che hanno preso parte ai 21 appuntamenti. 🔗napolivillage.com