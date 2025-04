Camera di Commercio ok al bilancio consuntivo 2024 Interventi da tre milioni di euro

Camera di Commercio di Arezzo-Siena, presieduto da Massimo Guasconi affiancato dal segretario generale Marco Randellini, ha approvato il bilancio consuntivo dell’ente con il quale sono stati attivati, nel corso del 2024, Interventi a. 🔗 Arezzonotizie.it - Camera di Commercio, ok al bilancio consuntivo 2024. Interventi da tre milioni di euro Nella seduta di lunedì 28 aprile 2025, il Consiglio delladidi Arezzo-Siena, presieduto da Massimo Guasconi affiancato dal segretario generale Marco Randellini, ha approvato ildell’ente con il quale sono stati attivati, nel corso dela. 🔗 Arezzonotizie.it

Camera di Commercio, il bilancio approvato: oltre 350mila euro di attivo - Dopo dieci anni, la Camera di commercio chiude il bilancio consuntivo al 31 dicembre 2024 con un avanzo di esercizio pari a 354.641,87 euro. «Nonostante l’esiguità del personale, è stato raggiunto un risultato molto importante», commenta il presidente della Camera di commercio, Ivo Blandina... 🔗messinatoday.it

Camera del Commercio del Sud-Est: Schifani sollecita il bilancio e chiede lo stop alle nomine della Sac - Intervento diretto alla Camera di commercio del Sud-Est Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha inviato una comunicazione ufficiale al commissario straordinario della Camera di commercio del Sud-Est, Antonio Belcuore, con due richieste precise: approvare con urgenza il bilancio dell’ente e rinviare la nomina dei nuovi vertici della Sac, la società che gestisce gli aeroporti di Catania e Comiso, partecipata dalla stessa Camera di commercio. 🔗dayitalianews.com

Il Consiglio della Camera di Commercio ha approvato il Bilancio Consuntivo 2024 - Arezzo, 30 aprile 2025 – Il Consiglio della Camera di Commercio ha approvato il Bilancio Consuntivo 2024: un sostegno concreto al sistema imprenditoriale delle province di Arezzo e di Siena. Nella seduta di lunedì 28 aprile 2025, il Consiglio della Camera di Commercio di Arezzo-Siena, presieduto da Massimo Guasconi affiancato dal Segretario Generale Marco Randellini, ha approvato il bilancio consuntivo dell’Ente con il quale sono stati attivati, nel corso del 2024, interventi a sostegno dello sviluppo economico del territorio per circa tre milioni di euro. 🔗lanazione.it

Camera di Commercio, ok al bilancio consuntivo 2024. Interventi da tre milioni di euro - Il presidente Guasconi: "Un sostegno concreto allo sviluppo economico e al sistema imprenditoriale delle province di Arezzo e di Siena" ... 🔗arezzonotizie.it

Camera di commercio di Messina, ok al bilancio: c'è un attivo di 350 mila euro - Dopo ben dieci anni riappare il segno positivo sui conti dell’ente. Il documento sul documento Consuntivo è stato approvato ieri mattina nel corso del consiglio camerale ... 🔗msn.com

Camera di commercio: 7,7 milioni per le imprese e contributi in crescita di 1,15 milioni - Approvato dal Consiglio il Bilancio 2024, con un avanzo di 394 mila euro. In aumento i proventi derivanti dall’attività di mediazione e la capacità dell’ente di attrarre contributi dall’Unione Europea ... 🔗padovaoggi.it