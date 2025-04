Cambiaso verso la Premier League? Non solo il City c’è un’altra big sulle tracce dell’esterno della Juventus | le ultimissime

Cambiaso verso la Premier League? Non solo il Manchester City, c’è un’altra big sulle tracce dell’esterno della Juventus: le ultimissime sul futuroArrivano aggiornamenti per quanto riguarda il possibile futuro di Douglas Luiz, centrocampista di proprietà della Juventus e che potrebbe lasciare il club al termine di questa stagione.Secondo quanto riportato da Calciomercato.com nel suo futuro potrebbe esserci la Premier League. sulle sue tracce però non c’è soltanto quel Manchester City che aveva fatto un tentativo per lui già a gennaio, occhio anche al Liverpool che potrebbe inserirsi e recitare un ruolo da protagonista in questa corsa. .com 🔗 Juventusnews24.com - Cambiaso verso la Premier League? Non solo il City, c’è un’altra big sulle tracce dell’esterno della Juventus: le ultimissime la? Nonil Manchester, c’èbig: lesul futuroArrivano aggiornamenti per quanto riguarda il possibile futuro di Douglas Luiz, centrocampista di proprietàe che potrebbe lasciare il club al termine di questa stagione.Secondo quanto riportato da Calciomercato.com nel suo futuro potrebbe esserci lasueperò non c’è soltanto quel Manchesterche aveva fatto un tentativo per lui già a gennaio, occhio anche al Liverpool che potrebbe inserirsi e recitare un ruolo da protagonista in questa corsa. .com 🔗 Juventusnews24.com

Ne parlano su altre fonti

Gatti verso la Premier League? Quel club è pronto a lanciare l’assalto al difensore della Juve: le ultimissime - di Redazione JuventusNews24Gatti verso la Premier League? Quel club è pronto a lanciare l’assalto al difensore della Juve: le ultimissime sul futuro del centrale dei bianconeri La Premier League rappresenta una vera e propria minaccia in questa fase per il calciomercato Juve, che per il futuro prossimo punta a costruire uno zoccolo di italiani con cui aprire un nuovo ciclo vincente. Tra questi giocatori ci sarebbe anche Federico Gatti, sempre però corteggiato dalla Premier League. 🔗juventusnews24.com

Cambiaso via dalla Juve in estate? Due top club di Premier League in pressing, già fissato il prezzo ma… Le ultime - di Redazione JuventusNews24Cambiaso via dalla Juve in estate? Due top club di Premier League in pressing, già fissato il prezzo ma… Le ultime sul futuro del terzino bianconero Andrea Cambiaso è ad oggi tra i calciatori della rosa della Juve ad avere più mercato. L’idea dei bianconeri è sempre stata quella di non privarsi dei pezzi migliori, anche se in caso di offerte alla Continassa certamente farebbero valutazioni. 🔗juventusnews24.com

Mercato Juventus: quel nome rischia di rimanere soltanto un sogno! Giocatore sempre più verso la Premier League. Novità - di Redazione JuventusNews24Mercato Juventus: quel giocatore rischia di rimanere solo un sogno per l’estate! Nome sempre più verso la Premier League. Novità Il nome di Viktor Gyokeres rischia di rimanere soltanto un sogno per il mercato Juventus. I costi elevatissimi, infatti, direzionerebbero l’attaccante svedese verso la Premier League, con l’Arsenal in pole position per acquistarlo dallo Sporting CP in estate. 🔗juventusnews24.com

Ulteriori approfondimenti disponibili online

CM - Cambiaso verso la Premier League: pronta l'offerta del City; Juventus, Cambiaso saluta: l’erede arriva per 25mln dalla Premier; Perché Guardiola vuole Andrea Cambiaso; Andrea Cambiaso nel mirino del Manchester City: la verità sul caso. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Cambiaso via in estate? Tornano le sirene dalla Premier: quanto guadagnerebbe la Juventus e qual è il pensiero del terzino ad oggi. Ultime - Cambiaso lascia Torino in estate? Risuonano le sirene dalla Premier: quanto guadagnerebbe la Juventus e qual è la posizione del terzino Nuovo focus sul futuro di Andrea Cambiaso nell’edizione odierna ... 🔗juventusnews24.com

Juventus, Cambiaso verso l’addio: e lo sgambetto al Milan per De Cuyper è un segnale chiaro - Con la vittoria per 2-0 ottenuta contro il Monza ( e il seguente pari del Bologna a Udine) la Juventus torna padrona del proprio destino: potrebbero bastare 3 vittorie. 🔗calciomercato.com

Cambiaso via dalla Juve in estate? Due top club di Premier League in pressing, già fissato il prezzo ma… Le ultime - Cambiaso via dalla Juve in estate? Due top club di Premier League in pressing, già fissato il prezzo ma… Le ultime sul futuro del terzino bianconero Andrea Cambiaso è ad oggi tra i calciatori della ... 🔗juventusnews24.com