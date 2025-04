Cambiare il rapporto con l’ambiente | La sfida del Green Med Expo a Napoli

Green Med Expo & Symposium, mostra in programma a Napoli , Mostra d’Oltremare, dal 28 al 30 maggio 2025. L’evento, organizzato da RiciclaTv ed Ecomondo, ospita per il quarto anno consecutivo gli stati generali sull’ambiente della Regione Campania e passerà in rassegna i temi strategici per la crescita del territorio in chiave sostenibile. “Quest’anno abbiamo scommesso su nuove sinergie per allargare il network dei protagonisti della lotta al cambiamento climatico. Puntiamo a essere inclusivi e coinvolgenti. Proveremo a radicare nei visitatori idee, immagini ed emozioni che diventino livello per Cambiare il loro rapporto con l’ambiente”, ha detto Monica D’Ambrosio, event manager della manifestazione. Il riferimento è all’accordo con Green Blue Days, associazione di promozione sociale impegnata nella divulgazione della cultura della sostenibilità alle nuove generazioni. 🔗 Si procede a grandi passi verso la sesta edizione delMed& Symposium, mostra in programma a, Mostra d’Oltremare, dal 28 al 30 maggio 2025. L’evento, organizzato da RiciclaTv ed Ecomondo, ospita per il quarto anno consecutivo gli stati generali suldella Regione Campania e passerà in rassegna i temi strategici per la crescita del territorio in chiave sostenibile. “Quest’anno abbiamo scommesso su nuove sinergie per allargare il network dei protagonisti della lotta al cambiamento climatico. Puntiamo a essere inclusivi e coinvolgenti. Proveremo a radicare nei visitatori idee, immagini ed emozioni che diventino livello peril lorocon”, ha detto Monica D’Ambrosio, event manager della manifestazione. Il riferimento è all’accordo conBlue Days, associazione di promozione sociale impegnata nella divulgazione della cultura della sostenibilità alle nuove generazioni. 🔗 Ildenaro.it

