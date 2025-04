Camassia come coltivarla in giardino o in vaso e renderla rigogliosa

Camassia è una pianta bulbosa che per la primavera è perfetta, capace di trasformare con semplicità qualsiasi angolo di verde. Originaria del Nord America, questa pianta perenne regala una fioritura scenografica in primavera, con spighe di fiori a stella che si colorano di bianco, azzurro o viola intenso.Cresce senza troppi capricci, si adatta sia al giardino sia al vaso ed è perfetta per chi sogna un effetto naturale senza bisogno di cure complesse. Una curiosità: le popolazioni native americane utilizzavano i suoi bulbi, dal sapore dolce, come fonte di nutrimento. Oggi la Camassia è diventata una delle scelte più amate per bordure fiorite, angoli selvatici e terrazze dall'aria romantica.Camassia: la pianta perfetta per aiuole e terrazzi fioritiChi incontra la Camassia per la prima volta resta colpito soprattutto dalla sua fioritura.

