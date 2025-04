Caltanissetta Prestipino indagato Procuratore nazionale antimafia gli revoca deleghe a indagini

Il procuratore aggiunto della Dna Michele Prestipino indagato a Caltanissetta per rivelazione di segreto d’ufficio - Il procuratore aggiunto della Dna Michele Prestipino è indagato a Caltanissetta per rivelazione di segreto d’ufficio. Avrebbe riferito notizie riservate sullo stato delle indagini sulle cosche calabresi e sulle infiltrazioni dei clan nelle imprese del Nord all’ex capo della Polizia Gianni de Gennaro , ora presidente di Eurolink, il General Contractor per la progettazione e la costruzione del ponte. 🔗feedpress.me

Caltanissetta: procuratore aggiunto Dna Prestipino indagato per rivelazione - Roma, 29 apr. (LaPresse) – Rivelazione di segreto d’indagine. È l’ipotesi di Reato con cui i pm della procura della Repubblica di Caltanissetta, ha iscritto sul registro degli indagati l’ex procuratore aggiunto di Roma, Michele Prestipino, ora in servizio alla Direzione Nazionale Antimafia. Secondo l’ipotesi accusatoria, il magistrato avrebbe rivelato, all’ex capo della Polizia, Gianni De Gennaro, adesso presidente della società generale contractor a cui è stata affidata la progettazione e la costruzione del ponte sullo stretto di Messina, presunte notizie riservate su indagini. 🔗lapresse.it

Il procuratore aggiunto della Dna Prestipino indagato a Caltanissetta per rivelazione di segreto d’ufficio - Il procuratore aggiunto della Direziona nazionale antimafia Michele Prestipino è indagato a Caltanissetta per rivelazione di segreto d’ufficio. Avrebbe riferito notizie riservate sullo stato delle indagini sulle cosche calabresi e sulle infiltrazioni dei clan nelle imprese del Nord all’ex capo della Polizia Gianni de Gennaro, ora presidente di Eurolink, il General Contractor per la progettazione e la costruzione del ponte sullo Stretto di Messina, e a Francesco Gratteri, consulente della società per le questioni legate alla sicurezza, già alto funzionario di polizia. 🔗ilfattoquotidiano.it

