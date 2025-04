Caltanissetta indagato procuratore antimafia

Caltanissetta, Prestipino indagato. Procuratore nazionale antimafia gli revoca deleghe a indagini - (Adnkronos) – Indagato per rivelazione del segreto d'ufficio il procuratore aggiunto della Dna Michele Prestipino Giarritta. Il magistrato è stato iscritto nel registro degli indagati dalla procura di Caltanissetta. Immediata la decisione del procuratore nazionale antimafia Giovanni Melillo di revocargli con effetto immediato le deleghe di coordinamento investigativo. La rivelazione del segreto, contestata a Michele […] L'articolo Caltanissetta, Prestipino indagato. 🔗.com

Perché Prestipino, procuratore antimafia, è indagato per aver riferito notizie su indagini di Ndrangheta - Il procuratore aggiunto dellaDirezione nazionale antimafia Michele Prestipino è indagato a Caltanissetta per rivelazione di segreto d’ufficio. Alla base dell'accusa una conversazione intercettata nell’ambito di una inchiesta di Caltanissetta sul periodo delle stragi del 1992.Continua a leggere 🔗fanpage.it

