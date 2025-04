Calenda | Meloni è stata bravissima Meglio lei senza foto della foto di Renzi con Macron

Meloni ha fatto la padrona di casa, non ha dato adito a polemiche, si è comportata dignitosamente. E bene ha fatto, vorrei aggiungere, a non farsi fotografare con tutto il mondo pr. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti Ilfoglio.it - Calenda: "Meloni è stata bravissima. Meglio lei senza foto della foto di Renzi con Macron" Leggi su Ilfoglio.it “Giorgiaha fatto la padrona di casa, non ha dato adito a polemiche, si è comportata dignitosamente. E bene ha fatto, vorrei aggiungere, a non farsigrafare con tutto il mondo pr. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Movimento 5 stelle in piazza contro il riarmo europeo: cori contro Meloni e Calenda - AGI - "Da questa piazza arriva un messaggio forte e chiaro non vogliamo un piano di riarmo da ottocento miliardi, vogliamo un percorso di pace che veda l'Europa protagonista. Abbiamo bisogno di investire sul lavoro perché abbiamo i salari più poveri d'Europa. No a questa follia, peraltro senza un briciolo di difesa comune europea. Sono contento che le forze di centrosinistra siamo tutte qui. Stiamo piantando un pilastro solido e fermo per costruire una alternativa di governo". 🔗agi.it

Pd umiliato da Calenda: “Seguono Conte come fosse il leader”. E difende Meloni - Carlo Calenda si distingue ancora una volta dal resto dell'opposizione. “La posizione di Movimento 5 Stelle, Avs e Partito democratico, che ormai segue Giuseppe Conte come fosse il leader, sono destinate a portare all'isolamento e all'indebolimento dell'Italia sia a livello internazionale che economico. Nei prossimi anni saremo chiamati a decidere su una Nato europea, che in Italia divide profondamente i due poli. 🔗iltempo.it

La letterina di Littizzetto ai single: “Non abbattetevi, pensate a Meloni e a sua sorella che è stata con Lollobrigida” - La tradizionale “letterina” di Luciana Littizzetto, a Che tempo che fa, sul Nove, è dedicata ai single e alle single. A queste ultime la comica torinese ha detto: “Non abbattetevi, pensate a Giorgia Meloni, anche lei è single. E pensate a sua sorella (Arianna, ndr), che è stata con Francesco Lollobrigida“. L'articolo La letterina di Littizzetto ai single: “Non abbattetevi, pensate a Meloni e a sua sorella che è stata con Lollobrigida” proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗ilfattoquotidiano.it

Calenda: "Meloni è stata bravissima. Meglio lei senza foto della foto di Renzi con Macron" - "Polemiche da serie B", così il leader di Azione commenta Renzi e Zanda all'indomani del funerale di Papa Francesco. "Renzi va con Schlein perché la destra non se l'è preso" ... 🔗ilfoglio.it

Renzi: "Calenda pensa Meloni brava leader, io che e' incapace" - Renzi: "Calenda pensa Meloni brava leader, io che e' incapace" Giorgia sul palco con Geolier, il duetto a sorpresa: «A Roma mi sento a casa» «In Italia 12mila morti l'anno per le cucine a gas. 🔗msn.com

Renzi: "Calenda pensa Meloni brava leader, io che e' incapace" - No. Calenda pensa che Giorgia Meloni sia una brava leader, io che non sia una brava leader. Che sia incapace. Questa e' la differenza tra me e Calenda". Lo ha detto il leader di Italia Viva a ... 🔗notizie.tiscali.it