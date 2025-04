Calenda I salari e la sanità sono questioni centrali di questo Paese

salari e la sanità sono le questioni centrali di questo Paese e bene ha fatto il presidente Mattarella a ricordarlo. Ora però bisognerebbe agire in due modi: stimolando gli investimenti, perchè il mercato sta crollando, e con il salario minimo, perchè la gente non può non arrivare a fine mese”. Lo dichiara il leader di Azione Carlo Calenda.-foto Ipa Agency-(ITALPRESS).L'articolo Calenda “I salari e la sanità sono questioni centrali di questo Paese” proviene da Ildenaro.it. 🔗 ROMA (ITALPRESS) – “Ie laledie bene ha fatto il presidente Mattarella a ricordarlo. Ora però bisognerebbe agire in due modi: stimolando gli investimenti, perchè il mercato sta crollando, e con ilo minimo, perchè la gente non può non arrivare a fine mese”. Lo dichiara il leader di Azione Carlo.-foto Ipa Agency-(ITALPRESS).L'articolo“Ie ladi” proviene da Ildenaro.it. 🔗 Ildenaro.it

Ne parlano su altre fonti

Calenda e la dieta: “Sono dimagrito 24 chili, non sono un fico ma…” - (Adnkronos) – ''Pesavo 105 chili e ora non arrivo ad 81, sono dimagrito di 24 chili: non mi sento un… L'articolo Calenda e la dieta: “Sono dimagrito 24 chili, non sono un fico ma…” proviene da Quotidiano Rosso di Sera. 🔗rossodisera.eu

Crozza diventa Calenda e si lancia in una esilarante autodifesa: “Io tutto sono tranne che egocentrico, lascia stare che limono con lo specchio…” - Nella nuova puntata di Fratelli di Crozza, in onda il venerdì sera in prima serata sul Nove e in streaming su Discovery+, Maurizio Crozza porta sul palco Carlo Calenda e il suo egocentrismo: “E questa memorabile impresa al grido di “SIAMO VASSALLI? Non l’ho fatto certo per il mio ego, perché IO tutto sono tranne che egocentrico. Lascia stare che ogni tanto limono con lo specchio…” Live streaming ed episodi completi su discovery+ (www. 🔗ilfattoquotidiano.it

Calenda chiude il congresso di Azione “Da Meloni atto di coraggio. Conte e Salvini sono la stessa cosa” - ROMA (ITALPRESS) – “Ieri abbiamo invitato la Meloni e siamo nella destra, quando sono andato al congresso della Cgil eravamo nella sinistra… Cari amici, sapete chi non ha mai paura di confrontarsi con le persone diverse? Chi ha chiara la propria identità. Avete paura di una foto con Meloni o con Landini? Sono molto grato alla presidente del Consiglio è stato un atto di coraggio come per me andare alla Cgil, noi siamo così, diciamo le cose che pensiamo”. 🔗unlimitednews.it

Se ne parla anche su altri siti

Calenda “I salari e la sanità sono questioni centrali di questo Paese”; Calenda “I salari e la sanitá sono questioni centrali di questo Paese”; Calenda: «Qui si rischia una sinistra come in Francia. Io non ci sto»; Carlo Calenda, leader di Azione, a Palazzo dei Trecento per parlare di economia, lavoro e politica. L'appuntam. 🔗Se ne parla anche su altri siti