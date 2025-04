Caldo estremo siamo 99esimi in Italia Sos ondate di calore e notti tropicali | Segnale dei cambiamenti climatici

Italia sulla base di 15 parametri bollinati da 3bmeteo: 78esimo posto secondo "l’Indice del Clima 2025". Beninteso, il discorso è analogo per altri conglomerati urbani del centro-nord come Bologna (74esima) e Milano (77esima)."Per avere dei riscontri scientifici servirebbero più anni. Ma dalla serie temporale esaminata emergono già marcati segnali di come sia cambiato il clima negli ultimi anni", afferma Alessandro Conigliaro, meteorologo di 3bmeteo".Il pacchetto di dati elaborati dal Sole sono significativi, sia per il decennio e più preso come caso studio (2010-2024), sia come fotografia plastica degli effetti causati dal cambiamento climatico. Lanazione.it - Caldo estremo, siamo 99esimi in Italia. Sos ondate di calore e notti tropicali: "Segnale dei cambiamenti climatici" Leggi su Lanazione.it Poca brezza, troppo sole e tante piogge. Risultato? Firenze in fondo alla classifica curata dal Sole24Ore che misura la qualità climatica sottoforma di 15 macro indicatori nei 107 capoluoghi d’sulla base di 15 parametri bollinati da 3bmeteo: 78esimo posto secondo "l’Indice del Clima 2025". Beninteso, il discorso è analogo per altri conglomerati urbani del centro-nord come Bologna (74esima) e Milano (77esima)."Per avere dei riscontri scientifici servirebbero più anni. Ma dalla serie temporale esaminata emergono già marcati segnali di come sia cambiato il clima negli ultimi anni", afferma Alessandro Conigliaro, meteorologo di 3bmeteo".Il pacchetto di dati elaborati dal Sole sono significativi, sia per il decennio e più preso come caso studio (2010-2024), sia come fotografia plastica degli effetti causati dal cambiamento climatico.

Cosa riportano altre fonti

Nebbia e caldo estremo: a Ferrara il clima è pessimo. Siamo 95esimi in Italia - Ferrara è al 95esimo posto nella classifica dell'indice del clima 2025 stilata dal Sole 24 Ore. La classifica, aggiornata con i dati forniti dal sito meteorologico 3BMeteo e stilata ogni anno nell’indagine della ‘Qualità della vita’ del Sole 24 Ore, viene realizzata utilizzando quindici... 🔗ferraratoday.it

Clima, nel 2024 caldo estremo e alluvioni diffuse in Europa: il report - (Adnkronos) – L'Europa è il continente che si riscalda più rapidamente e dove gli impatti del cambiamento climatico sono evidenti: il 2024 è stato l'anno più caldo mai registrato, con temperature record nelle regioni centrali, orientali e sudorientali. Allo stesso tempo, nel continente si sono verificate le inondazioni più diffuse dal 2013. Nel corso dell'anno, […] 🔗periodicodaily.com

Caldo estremo e inondazioni, il triste record dell’Europa - L’Europa è il continente che in cui il riscaldamento globale avanza più rapidamente e anche per questo gli impatti del cambiamento climatico sono ormai molto evidenti. A certificarlo è l’European […] The post Caldo estremo e inondazioni, il triste record dell’Europa first appeared on il manifesto. 🔗cms.ilmanifesto.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Siamo ASSUEFATTI al meteo ESTREMO - Il caldo estremo e i temporali violenti hanno caratterizzato ... Questo meteo anomalo ha destato preoccupazioni sia per la presenza di un anticiclone persistente sia per la frequenza dei temporali. 🔗meteogiornale.it