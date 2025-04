Calciomercato Venezia osservato da una big italiana un pezzo importante della squadra veneta La situazione

Calciomercato Venezia, osservato un giocatore importante dei veneti da parte di una big italiana. Ecco l’indiscrezione di mercato Novità molto importante per il Calciomercato Venezia soprattutto in uscita indipendentemente dalla salvezza da parte della squadra veneta: infatti ci sono state delle segnalazioni di alcuni osservatori da parte di una big italiana. Secondo quanto riportato da . 🔗 Calcionews24.com - Calciomercato Venezia, osservato da una big italiana un pezzo importante della squadra veneta. La situazione un giocatoredei veneti da parte di una big. Ecco l’indiscrezione di mercato Novità moltoper ilsoprattutto in uscita indipendentemente dalla salvezza da parte: infatti ci sono state delle segnalazioni di alcuniri da parte di una big. Secondo quanto riportato da . 🔗 Calcionews24.com

Su altri siti se ne discute

Calciomercato Venezia, addio anticipato per quel pilastro dei veneti. Quella big prova a fare sul serio - Calciomercato Venezia, addio anticipato per un pilastro dei veneti. Quella big italiana tenta di fare sul serio in vista dell’estate Il calciomercato Venezia potrebbe vedere un giocatore importante lasciare la compagine veneta per poi cominciare un nuovo ciclo in una big. La domanda sorge spontanea: chi è il giocatore in questione? Secondo quanto viene riportato […] 🔗calcionews24.com

Calciomercato Venezia, due addii a fine anno per i veneti: quella big pronta per un pacchetto importante. L’indiscrezione - Calciomercato Venezia, l’indiscrezione dei veneti e di una possibile doppia cessione a quella big italiana di due fuoriclasse. Le ultime novità Il calciomercato Venezia ruota attorno a due nomi: il primo è quello del centrocampista Nicolussi Caviglia, il secondo è dell’attaccante Oristanio. Questi due pilastri (importantissimi per la rincorsa alla salvezza del Venezia stesso) però […] 🔗calcionews24.com

Calciomercato Genoa, quale sarà il futuro di Vasquez? Molte big su di lui, ma i rossoblu hanno preso la decisione - Calciomercato Genoa, quale sarà il futuro di Vasquez? I rossoblu hanno deciso su dove andrà il difensore rossoblu. Le ultime Secondo quanto raccolto dalla redazione di Sport Mediaset, il calciomercato Genoa è nel ben mezzo di tantissime voci che vedono il difensore Vasquez accostato a diverse squadre del campionato italiano. Tuttavia la posizione del Genoa […] 🔗calcionews24.com

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Calciomercato Bologna - Sartori osserva due profili in casa Venezia; Juan Jesus ha ricevuto un'offerta in Serie A: la squadra e la risposta del brasiliano; Monza-Milan, Galliani ritrova Ibra: tra amarcord e l’intrigo Maldini; Chi è Jay Idzes? L’ex compagno di Beukema, osservato speciale del Bologna. 🔗Ne parlano su altre fonti

Calciomercato Venezia, due addii a fine anno per i veneti: quella big pronta per un pacchetto importante. L’indiscrezione - Calciomercato Venezia, l’indiscrezione dei veneti e di una possibile doppia cessione a quella big italiana di due fuoriclasse. Le ultime novità Il calciomercato Venezia ruota attorno a due nomi: il pr ... 🔗calcionews24.com

Calciomercato Venezia, addio anticipato per quel pilastro dei veneti. Quella big prova a fare sul serio - Calciomercato Venezia, addio anticipato per un pilastro dei veneti. Quella big italiana tenta di fare sul serio in vista dell’estate Il calciomercato Venezia potrebbe vedere un giocatore ... 🔗calcionews24.com

Schira: “Venezia, Zampano ai margini dopo il no ad una big di B” - Sempre più ai margini del Venezia l’esterno Francesco Zampano. Il calciatore nella sessione invernale di calciomercato, era stato contattato, come riportato dal noto esperto di mercato Schira, da una ... 🔗ilovepalermocalcio.com