Calciomercato Tonali firma subito con una big | l’annuncio

Tonali è pronto a cambiare squadra firmando subito con una big. Spunta il nuovo annuncio: l'ultim'ora decisiva per il centrocampista italianoUn momento decisivo per prendere la miglior decisione in vista della prossima stagione. Il centrocampista italiano, Sandro Tonali, ha vissuto un periodo terribile a causa di vicende extra-calcistiche, ma ora è tornato su ottimi livelli. Spunta la nuova firma decisiva in vista del futuro: ecco dove giocherà.Calciomercato, Tonali firma subito: l'annuncio – Lapresse – Calciomercato.it Il centrocampista italiano, Sandro Tonali, è pronto per un nuovo salto di qualità. Dal Brescia al Milan fino al trasferimento in Premier League con la maglia del Newcastle: spunta la nuova big d'Europa. Un centrocampista box-to-box in grado di fare la differenza nelle due fasi di gioco: ha trovato il gol anche in diverse occasioni nel campionato inglese.

