Calciomercato Milan | nel mirino Redmond come Vice Gimenez

© Dailymilan.it - Calciomercato Milan: nel mirino Redmond come Vice Gimenez Calciomercato Milan, si accendono i riflettori per il Vice Gimenez, conferme sul fronte JovicIl Milan continua a lavorare sul fronte attacco in vista della prossima stagione. Dopo un’annata segnata dalla discontinuità nel ruolo di centravanti, la dirigenza rossonera guarda con attenzione al mercato per rafforzare il reparto offensivo. Con Santiago Gimenez che sembra finalmente essersi sbloccato, il club pensa già al suo Vice, individuato proprio nel Feyenoord, ex squadra dell’attaccante messicano.L’impatto iniziale di Santiago Gimenez con il Milan era stato promettente, con tre gol nelle prime uscite, uno dei quali proprio contro il Feyenoord. Tuttavia, il lungo digiuno successivo aveva sollevato qualche dubbio sulla sua efficacia. Domenica contro il Venezia è arrivata una rete importante che potrebbe segnare la svolta definitiva. 🔗 , si accendono i riflettori per il, conferme sul fronte JovicIlcontinua a lavorare sul fronte attacco in vista della prossima stagione. Dopo un’annata segnata dalla discontinuità nel ruolo di centravanti, la dirigenza rossonera guarda con attenzione al mercato per rafforzare il reparto offensivo. Con Santiagoche sembra finalmente essersi sbloccato, il club pensa già al suo, individuato proprio nel Feyenoord, ex squadra dell’attaccante messicano.L’impatto iniziale di Santiagocon ilera stato promettente, con tre gol nelle prime uscite, uno dei quali proprio contro il Feyenoord. Tuttavia, il lungo digiuno successivo aveva sollevato qualche dubbio sulla sua efficacia. Domenica contro il Venezia è arrivata una rete importante che potrebbe segnare la svolta definitiva. 🔗 Dailymilan.it

Cosa riportano altre fonti

Calciomercato Milan: nel mirino Redmond come Vice Gimenez - Calciomercato Milan, si accendono i riflettori per il vice Gimenez, conferme sul fronte Jovic Il Milan continua a lavorare sul fronte attacco in vista della prossima stagione. Dopo un’annata segnata dalla discontinuità nel ruolo di centravanti, la dirigenza rossonera guarda con attenzione al mercato per rafforzare il reparto offensivo. Con L'articolo Calciomercato Milan: nel mirino Redmond come Vice Gimenez proviene da Il Primato Nazionale. 🔗ilprimatonazionale.it

Calciomercato Milan: nel mirino Redmond come Vice Gimenez - Calciomercato Milan, si accendono i riflettori per il vice Gimenez, conferme sul fronte Jovic Il Milan continua a lavorare sul fronte attacco in vista della prossima stagione. Dopo un’annata segnata dalla discontinuità nel ruolo di centravanti, la dirigenza rossonera guarda con attenzione al mercato per rafforzare il reparto offensivo. Con Santiago Gimenez che sembra finalmente essersi sbloccato, il club pensa già al suo vice, individuato proprio nel Feyenoord, ex squadra dell’attaccante messicano. 🔗dailymilan.it

Calciomercato Milan, Theo Hernandez nel mirino del Real Madrid! Dalla Spagna dicono… - Calciomercato Milan, Theo Hernandez torna in orbita Real Madrid? Si secondo le indiscrezioni spagnole. Ecco le ultime novità sul francese 🔗pianetamilan.it

Approfondimenti da altre fonti

Milan, nuovo attaccante dall’Olanda: firma a zero; Stangata per Yildiz: salta Bologna e Lazio; Calciomercato Milan: nel mirino Redmond come Vice Gimenez; Calciomercato Milan | nel mirino Redmond come Vice Gimenez. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Calciomercato, il Milan vuole comprare un fenomeno: “45 milioni per…” - Conceicao resterà o andrà via? Che succederà al termine della stagione? Queste che stiamo vivendo, sono ore già molto bollenti. Ma l'aria che tira ci dice che qualcosa di molto grosso succederà quando ... 🔗msn.com

Calciomercato Milan, l’ombra del City fa paura: nel mirino il migliore della stagione - con una cessione adesso il Milan farebbe una grande plusvalenza. Come riporta “Calciomercato.com”, su di lui ci sarebbe forte il Manchester City. Guardiola lo sta tenendo nel mirino, anche perché ... 🔗calciodangolo.com

Calciomercato Milan News/ Un parametro zero dal Feyenoord, in difesa il pilastro del Leicester! - Il calciomercato Milan pensa a Zepiqueno Redmond a parametro zero come sostituto di Gimenez. Caleb Okoli il nuovo leader per la difesa ... 🔗ilsussidiario.net