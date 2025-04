Calciomercato Juventus Tottenham e Brighton sulle tracce di quel bianconero | in estate potrebbe partire l’assalto! I dettagli

Calciomercato Juventus, Tottenham e Brighton sulle tracce di quel bianconero: in estate potrebbe partire l’assalto! I dettagli e i possibili scenariArrivano aggiornamenti molto importanti per quanto riguarda il Calciomercato Juventus. Si preannuncia un’altra estate torrida tra possibili cessioni e acquisti di rilievo con cui potenziare la rosa.Secondo quanto riportato questa mattina da Tuttosport bisogna monitorare la posizione di Nico Gonzalez. L’esterno non vuole lasciare i bianconeri ma, nelle ultime settimane, avrebbe ricevuto sondaggi da Tottenham e Brighton. .com 🔗 Juventusnews24.com - Calciomercato Juventus, Tottenham e Brighton sulle tracce di quel bianconero: in estate potrebbe partire l’assalto! I dettagli di: in! Ie i possibili scenariArrivano aggiornamenti molto importanti per quanto riguarda il. Si preannuncia un’altratorrida tra possibili cessioni e acquisti di rilievo con cui potenziare la rosa.Secondo quanto riportato questa mattina da Tuttosport bisogna monitorare la posizione di Nico Gonzalez. L’esterno non vuole lasciare i bianconeri ma, nelle ultime settimane, avrebbe ricevuto sondaggi da. .com 🔗 Juventusnews24.com

Cosa riportano altre fonti

Calciomercato Juventus: 30 milioni in più dalla Champions per l’Inter che ora sogna il grande colpo. Duello in estate coi bianconeri? Novità - di Redazione JuventusNews24Calciomercato Juventus: nelle casse dell’Inter ben 30 milioni in più dalla Champions, ora i nerazzurri sognano il grande colpo. Duello coi bianconeri? Come riferito dal Corriere dello Sport, per l’Inter sono entrati nelle casse ben 30 milioni di euro in più dalla Champions League rispetto alla passata stagione, con i nerazzurri che iniziano già a pianificare i colpi della prossima estate. 🔗juventusnews24.com

Calciomercato.com – Kolo Muani oltre il prestito: tutte le condizioni e le tempistiche che la Juventus deve rispettare|Primapagina - 2025-02-09 10:10:00 Continuano i commenti sui social network a seguito dell’ultima notizia riportata da CM.com: Kolo Muani oltre il prestito: tutte le condizioni e le tempistiche che la Juventus deve rispettare|Primapagina | Calciomercato.com Home Kolo Muani oltre il prestito: tutte le condizioni e le tempistiche ... 🔗justcalcio.com

Osimhen Juventus, arrivano nuove conferme! La rivelazione in vista del calciomercato estivo. Ultimissime - di Redazione JuventusNews24Osimhen Juventus, arrivano nuove conferme! La rivelazione in vista del prossimo giugno e del mercato estivo. Ultime Niccolò Ceccarini, a Radio Bianconera, ha parlato anche di calciomercato Juve. Le dichiarazioni sull’attacco del futuro per i bianconeri ed in particolare sul nome di Osimhen. OSIMHEN – «Ieri sera una notizia ce l’ha data Giuntoli quando ha ammesso che la Juventus ha intenzione di sedersi al tavolo con il Paris Saint-Germain per riscattare Kolo Muani. 🔗juventusnews24.com

Approfondimenti da altre fonti

Premier League LIVE dalle 13.30: subito in campo il Chelsea, poi altre sei partite; Calciomercato LIVE: tutte le news e le trattative; LIVE TJ - Mercato Juve h24 - Antonio Silva, Mendes giovedì incontra il Benfica. Contatti con il Barca...; Calciomercato le news: Retegui è dell’Atalanta, Koopmeiners è vicinissimo alla Juventus. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Calciomercato Juventus, Tottenham e Brighton sulle tracce di quel bianconero: in estate potrebbe partire l’assalto! I dettagli - Calciomercato Juventus, Tottenham e Brighton sulle tracce di quel bianconero: in estate potrebbe partire l’assalto! I dettagli e i possibili scenari Arrivano aggiornamenti molto importanti per quanto ... 🔗juventusnews24.com

Calciomercato Juventus: nome nuovo dal Tottenham - I bianconeri cerano rinforzi in vista del Mondiale per club e per la prossima stagione. L'ultimo nome arriva dalla Premier League. 🔗fantacalcio.it

Calciomercato Juve, definito il futuro di uno dei prestiti bianconeri: farà ritorno al suo club d’appartenenza! La decisione è stata presa - Renato Veiga e la Juve sono già ai saluti ... Renato Veiga avrebbe già nuovi estimatori in Premier League: il Tottenham e il Brighton sono pronti all’assalto in estate, anche se non è da escludere una ... 🔗juventusnews24.com